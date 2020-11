وافتتح النني التسجيل لفريقه بعد أربع دقائق فقط من بداية المباراة، التي انتهت بفوز أرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

That's one way to return to action, @ElNennY! 🇪🇬 pic.twitter.com/MRnXSiYf1H

— Arsenal (@Arsenal) August 26, 2020