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برشلونة يرد على طلب ميسي بالرحيل عن النادي

لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي
لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي
26/8/2020

وقال رامون بلانيس، المدير الرياضي للنادي الكتالوني، اليوم الأربعاء: "نحن عازمون على إعادة هيكلة الفريق للمستقبل بالمشاركة مع أفضل لاعب في التاريخ".

ووصف بلانيس رحيل ميسي عن برشلونة على الصعيد التعاقدي بأنه أمر غير وارد " لأننا نريد أن يبقى. وعلينا أن نظهر احتراما كبيرا لميسي لأنه أفضل لاعب في العالم".

جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان ميسي (33 عاما) رغبته في الرحيل عن برشلونة.

وأضاف بلانيس:" لا يمكن أن نحول هذا الأمر إلى نزاع بين ليونيل ميسي وبرشلونة لأن أيا منهما لا يستحق ذلك".

وكان ميسي قد أخطر رئاسة ناديه كتابة برغبته في الرحيل أمس الثلاثاء. وذكر برشلونة أنه رد على خطاب ميسي وأنه راغب في بقاء اللاعب وأن ينهي مشواره الكروي في برشلونة.

ولم يدل ميسي شخصيا بتصريحات حول هذا الموضوع إلى الآن.

ويرغب ميسي الذي مر عليه في برشلونة 20 عاما، في الاستفادة من شرط في عقده يسمح له بالرحيل مجانا في نهاية كل موسم، واستند في ذلك إلى أن الموسم لا يزال قائما حيث سينتهي في أغسطس/ آب وليس في مايو/ أيار كما كان مقررا بسبب وباء فيروس كورونا.

في المقابل، يرى برشلونة أن المهلة المتاحة لهذا الشرط انتهت في العاشر من يونيو/ حزيران الماضي وأن فسخ العقد حاليا يستوجب دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه والبالغ 700 مليون يورو.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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