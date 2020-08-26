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الأرجنتين: آمال بانضمام ميسي لغوارديولا في مانشستر سيتي

هل يعطي الأرجنتيني ليونيل ميسي ظهره للبارسا؟
هل يعطي الأرجنتيني ليونيل ميسي ظهره للبارسا؟
26/8/2020

ويأمل كثيرون منهم أن يعود للتعاون مع مدربه السابق بيب غوارديولا، لكن هذه المرة في مانشستر سيتي.

وقال الموظف بالجمارك جوستافو لوبيز "تبدو لي لحظة مناسبة أمام ميسي للتخلي عن منطقة راحته. 

وأضاف: "بالنسبة لي يتعين على ميسي الانضمام إلى سيرجيو أغاويرو وبيب غوارديولا في مانشستر سيتي. أدعوه لذلك فهو أنسب توقيت لهذه الخطوة واللعب في مكان آخر؛ لأنه اعتاد على الأداء بشكل رائع مع برشلونة، والآن نتطلع لمشاهدة قدراته في مكان آخر". 

ومانشستر سيتي من أبرز المرشحين للتعاقد مع أفضل لاعب في العالم ست مرات، والذي فاز بكل الألقاب الكبرى الممكنة مع برشلونة.

وكانت واحدة من أفضل الفترات في مسيرة ميسي تحت قيادة غوارديولا الذي يدرب سيتي حاليًا، وأثار احتمال تعاونهما مرة أخرى لعاب عشاق كرة القدم. 

وقال مصفف الشعر فاكوندو سيلفا "هناك دائمًا مراحل في الحياة، ومن الرائع أن يسلك ميسي طريقًا آخر. 

وتابع "بصفتي مشجع لبرشلونة أرغب في مشاهدة ميسي مع بوكا، لكنه أمر مستحيل. أعتقد أنه سيكون أفضل كثيرًا مع غوارديولا في أي مكان؛ لأن برشلونة تفكك عمليًا. أتمنى أن يبلي بلاء حسنا مع فريق آخر". 

وعبّر ميسي يومًا عن أمله في اللعب لنادي صباه نيويلز أولد بويز في روساريو، لكن من غير المرجح أن يتحقق ذلك حاليًا. 

والسيناريو الأكثر ترجيحًا أن ينتقل ميسي (33 عامًا) إلى نادٍ أوربي، وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان من الأندية المرشحة نظرًا لقدرة الفريقين على المنافسة على لقب دوري الأبطال، الذي فاز به ميسي لآخر مرة في 2015. 

وقال أوراسيو يوريارتي: "ميسي في نهاية مسيرته ويتعين عليه أن يتخذ قرارًا لا يكون المال الدافع الأول له، الأمر يتعلق بالبحث عن تحديات جديدة. يعشق ميسي الانتصارات، وسيبحث بالطبع عن نادٍ يساعده على ذلك".

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