الأرجنتين: آمال بانضمام ميسي لغوارديولا في مانشستر سيتي

ويأمل كثيرون منهم أن يعود للتعاون مع مدربه السابق بيب غوارديولا، لكن هذه المرة في مانشستر سيتي.

وقال الموظف بالجمارك جوستافو لوبيز "تبدو لي لحظة مناسبة أمام ميسي للتخلي عن منطقة راحته.

وأضاف: "بالنسبة لي يتعين على ميسي الانضمام إلى سيرجيو أغاويرو وبيب غوارديولا في مانشستر سيتي. أدعوه لذلك فهو أنسب توقيت لهذه الخطوة واللعب في مكان آخر؛ لأنه اعتاد على الأداء بشكل رائع مع برشلونة، والآن نتطلع لمشاهدة قدراته في مكان آخر".

ومانشستر سيتي من أبرز المرشحين للتعاقد مع أفضل لاعب في العالم ست مرات، والذي فاز بكل الألقاب الكبرى الممكنة مع برشلونة.

وكانت واحدة من أفضل الفترات في مسيرة ميسي تحت قيادة غوارديولا الذي يدرب سيتي حاليًا، وأثار احتمال تعاونهما مرة أخرى لعاب عشاق كرة القدم.

وقال مصفف الشعر فاكوندو سيلفا "هناك دائمًا مراحل في الحياة، ومن الرائع أن يسلك ميسي طريقًا آخر.

وتابع "بصفتي مشجع لبرشلونة أرغب في مشاهدة ميسي مع بوكا، لكنه أمر مستحيل. أعتقد أنه سيكون أفضل كثيرًا مع غوارديولا في أي مكان؛ لأن برشلونة تفكك عمليًا. أتمنى أن يبلي بلاء حسنا مع فريق آخر".

وعبّر ميسي يومًا عن أمله في اللعب لنادي صباه نيويلز أولد بويز في روساريو، لكن من غير المرجح أن يتحقق ذلك حاليًا.

والسيناريو الأكثر ترجيحًا أن ينتقل ميسي (33 عامًا) إلى نادٍ أوربي، وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان من الأندية المرشحة نظرًا لقدرة الفريقين على المنافسة على لقب دوري الأبطال، الذي فاز به ميسي لآخر مرة في 2015.

وقال أوراسيو يوريارتي: "ميسي في نهاية مسيرته ويتعين عليه أن يتخذ قرارًا لا يكون المال الدافع الأول له، الأمر يتعلق بالبحث عن تحديات جديدة. يعشق ميسي الانتصارات، وسيبحث بالطبع عن نادٍ يساعده على ذلك".

اقرأ أيضًا:

برشلونة يرد على طلب ميسي بالرحيل عن النادي

رويترز: برشلونة يؤكد رسميا تلقيه طلبا من ميسي بمغادرة النادي

هل سيسمح برشلونة حقا برحيل ميسي؟

بعد لقاء رونالد كومان.. ميسي يفكر في الرحيل عن برشلونة

ميسي يُبلغ إدارة برشلونة برغبته في الرحيل فورًا

شاهد: بايرن ميونخ يسحق برشلونة 8-2 ويتأهل لنصف نهائي أبطال أوربا

شاهد: ميسي يتوج بالكرة الذهبية لسادس مرة.. وابنه يخطف الأضواء

شاهد: ميسي يكسر صيامه التهديفي ويحرز هدف التعادل أمام الريال

ميسي يوجه رسالة للعالم بعد تفشي فيروس كورونا

بسبب كورونا: ميسي يعلن تخفيضا إضافيا لرواتب لاعبي برشلونة لمساعدة الموظفين

شاهد: عرض لـ"ميسي 10″ في مطار حمد الدولي

7 أرقام حققها ميسي بهدفيه في "كلاسيكو الأرض"

شاهد: ميسي يسجل في الريال هدفه رقم 500 مع برشلونة