هل سيسمح برشلونة حقا برحيل ميسي؟

ولكن اللاعب صاحب الـ33 عاما لديه شرط جزائي ضخم في عقده، وهو ما يجعل رحيله عن الفريق غير مرجح. ويمكن لبرشلونة أن يخفض المبلغ ولكن لا يمكن أن يظهروا أنهم يريدون رحيل أحد أهم لاعبي النادي.

فعندما التقى ميسي مع رونالد كومان، الخميس الماضي، ووفقا لإذاعة "آر.إيه.سي1" الكتالونية المطلعة، قال اللاعب للمدرب الجديد لفريق برشلونة، إنه يرى نفسه أكثر خارج الفريق، ليشعر عالم كرة القدم أن ما لا يمكن تصوره قد يحدث بالفعل.

ورغم الاختلافات الكبيرة مع رئيس النادي جوسيب بارتوميو، بدا أن ميسي متجه لاستكمال مسيرته في برشلونة.

ولكن الهزيمة التاريخية 2 / 8 أمام بايرن ميونخ في دور الثمانية بدوري أبطال أوربا، أدت بالفعل لإقالة المدرب كيكي سيتين ورحيل المدير الرياضي إريك أبيدال. فهل يمكن لميسي أن يرحل أيضا؟.

الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد (الفرنسية)

لا يمكن لبارتوميو أن يسمح لنفسه بالظهور بشكل شرير وأن يظهر ميسي كضحية. وفي المقابل، يرغب ميسي في أن يظل الضغط مسلطا على بارتوميو، الذي قاوم حتى الآن كل الدعوات التي طالبته بالاستقالة.

شكاوي ميسي المستمرة موثقة بشكل جيد. حيث لام إدارة النادي الحالية على بيع صديقه نيمار لباريس سان جيرمان الفرنسي، والفشل في إعادة بناء فريق لائق بالأموال. والاختيارات السيئة للمدربين والمديرين الرياضيين من بين أخطاء أخرى.

وعندما ذكرت صحيفة "إسبورتي إنتيراتيفو"، الأحد الماضي، أن ميسي أبلغ مجلس إدارة برشلونة بأنه يريد الرحيل، كان من الملاحظ أنه لا يمكن أن ينكر اللاعب.

وبدا أن هذه الأنباء صادرة من "معسكر ميسي"، بينما بدا أن تسريبات محتوى الاجتماع بين ميسي-كومان ربما جاء من النادي.

واقترح بعض المعلقين في كتالونيا أن بارتوميو ومجلسه سيكونون سعداء برحيل ميسي طالما سيتم تصويرهم على أنهم عاجزون عن منع هذا الأمر.

ليونيل ميسي أراد عودة نيمار إلى برشلونة

"ليس للبيع"

وهناك فجوة ضخمة في الموارد المالية. حيث أدت أزمة فيروس كورونا إلى إقامة المباريات من دون جمهور وغلق صناعة سياحة كرة القدم التي يعتمد عليها برشلونة.

وبكل تأكيد فإن إخراج ميسي من قائمة الأجور وجلب مقابل مادي له، سيساعد على إصلاح الأمور المالية.

ولكن لا يمكن إظهار أن هذه الفكرة صادرة من الإدارة. حيث أعلنت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" في صفحتها الرئيسية، اليوم السبت، أن ميسي ليس للبيع وأن هذا يجب أن يكون هو الموقف العام.

وبالمثل لا يمكن لميسي أن يطلب الرحيل. هذا من شأنه أن يغير الديناميكية وفجأة سيصبح ميسي الرجل الشرير.

وحتى الآن يبدو أن رسالته ترقى إلى دراسة مستقبله، وأنه لا يرغب في توقيع عقد جديد.

شرط جزائي

ولا تلوح في الأفق نهاية وشيكة لهذه الأزمة قبل عودة لاعبي برشلونة للتدريبات بنهاية أغسطس/ آب.

وهناك فرق كباريس سان جيرمان وإنتر ميلان ومانشستر سيتي مرشحون قادرون على ضم اللاعب، ولكن لا أحد منهم مستعد للتحرك بينما يتبقى في عقد اللاعب عاما في عقده مع برشلونة، لأن عقده محمي بشرط جزائي بقيمة 700 مليون يورو (825 مليون دولار).

وفي يناير/ كانون ثان المقبل سيكون من حق اللاعب التفاوض للانتقال في صفقة انتقال حر ولكن في ذلك الوقت سيتبقى لبارتوميو ثلاثة أشهر في مدته كرئيس للنادي. حيث سيتنحى في مارس/ آذار المقبل قبل الانتخابات.

وسيكون ميسي على وشك توديع الرئيس وبالتالي ستقل احتمالات رحيله عن الفريق.