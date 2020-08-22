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مصر: تعاطف واسع مع مؤمن زكريا بعد ظهوره على خشبة أحد المسارح (فيديو)

اللاعب المصري مؤمن زكريا (وسط) مع الممثل أحمد عز (يمين) على خشبة أحد المسارح
اللاعب المصري مؤمن زكريا (وسط) مع الممثل أحمد عز (يمين) على خشبة أحد المسارح
22/8/2020

ودعا عز لاعب الأهلي للصعود على خشبة المسرح وتحية الجماهير، وصعد زكريا الخشبة وقد بدت عليه علامات المرض، ما أدى لتعاطف كبير مع اللاعب على مواقع التواصل.

وتعاطف فنانون ورياضيون مع مؤمن زكريا ودعموه معنويًّا في أزمته الصحية، آملين أن يشفيه الله شفاءً عاجلًا، وأن يعود للملاعب قريبًا.

https://twitter.com/ahmedsaid/status/1297220346051989504?ref_src=twsrc%5Etfw

وفي السياق، وافق وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، على بدء الإجراءات المتضمنة بطلب النادي الأهلي لسداد قيمة التعاقد الخاص باللاعب مؤمن زكريا، ووجّه المعنيين بالوزارة للمساهمة المالية في علاج اللاعب.

واعتذر زكريا عن فكرة حضوره قمة الأهلي والزمالك، رغم مطالبة كثيرين بتكريم اللاعب وإقامة ممر شرفي له بسبب حالته الصحية ولدعمه معنويًّا، لكنه اعتذر نظرًا لظروفه الصحيّة.

وكان رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، قد أرسل خطابًا رسميًا، الإثنين الماضي، إلى الوزير يجدد فيه طلب النادي الموافقة على صرف قيمة عقد مؤمن زكريا بالكامل.

يذكر أن لاعب الأهلي قد أُعير، في 2018، إلى نادي أهلي جدة السعودي، ثم عاد إلى القاهرة، ومنها إلى إعارة ثانية بنادي أُحد السعودي. 

وفي يناير/كانون الثاني 2019، وبعد انتظامه مدة في التدريب، شعر بالإجهاد وعدم القدرة على خوض التدريبات.

وتفاقم الوضع حتى أخرجه المدرب من حساباته بسبب شكواه الدائمة من آلامٍ عضلية، وبعدها صرَّح رئيس النادي السعودي، سعود الحربي، أن زكريا يعاني من مرض يمنعه من ممارسة كرة القدم.

وفُسخ عقده مع النادي بعد ذلك وعاد إلى الأهلي، واشتدت عليه أعراض المرض، وتأكدت إصابته بمرضٍ خطير إثر ظهوره في أحد البرامج الرياضية، وهو غير قادر على الكلام بطريقة طبيعية.

ويعاني مؤمن زكريا من مرض التصلب الجانبي الضموري في العضلات، وهو مرض نادر الحدوث، يصاب به شخص من بين مليونين، وهو مرض سريع الانتشار في جميع أنحاء الجسم.

ومع تفاقم الوضع ينتقل الضمور من العضلات إلى الأعصاب، ومن ثم يفقد الجسم سيطرته على العضلات، وهو ما يؤثر على جسم الإنسان وجميع حواسه حتى النطق.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + مواقع مصرية
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