مصر: تعاطف واسع مع مؤمن زكريا بعد ظهوره على خشبة أحد المسارح (فيديو)

ودعا عز لاعب الأهلي للصعود على خشبة المسرح وتحية الجماهير، وصعد زكريا الخشبة وقد بدت عليه علامات المرض، ما أدى لتعاطف كبير مع اللاعب على مواقع التواصل.

We hope you get more stronger soon.

Always Stay strong, Momen.

We Love you ❤️❤️❤️#مؤمن_زكريا pic.twitter.com/Zgh2kD1Gip — '𝐀𝐇𝐌𝐄𝐃 𝐖𝐀𝐋𝐄𝐄𝐃' 🎨 (@ahmedwaleed17_) August 22, 2020

وتعاطف فنانون ورياضيون مع مؤمن زكريا ودعموه معنويًّا في أزمته الصحية، آملين أن يشفيه الله شفاءً عاجلًا، وأن يعود للملاعب قريبًا.

https://twitter.com/ahmedsaid/status/1297220346051989504?ref_src=twsrc%5Etfw

وفي السياق، وافق وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، على بدء الإجراءات المتضمنة بطلب النادي الأهلي لسداد قيمة التعاقد الخاص باللاعب مؤمن زكريا، ووجّه المعنيين بالوزارة للمساهمة المالية في علاج اللاعب.

🔴 عاجل وزير الرياضة يٌصدق على طلب النادي الأهلي بصرف مستحقات مؤمن زكريا ويأمر بمساهمة الوزارة في علاج اللاعب pic.twitter.com/IxPiNFj2hx — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 22, 2020

Stay stronger 💙💙

I will always love you ♥️#مؤمن_زكريا 💙💪🏻 pic.twitter.com/PtnhgStejq — 💙 𝑩𝑳𝑼𝑬 || ازرق 💙 (@bluexe25) August 22, 2020

واعتذر زكريا عن فكرة حضوره قمة الأهلي والزمالك، رغم مطالبة كثيرين بتكريم اللاعب وإقامة ممر شرفي له بسبب حالته الصحية ولدعمه معنويًّا، لكنه اعتذر نظرًا لظروفه الصحيّة.

🔴 خبر في الجول اتحاد الكرة تواصل مع مؤمن زكريا للتواجد في لقاء القمة وتنفيذ ركلة البداية لكن اللاعب اعتذر عن عدم الحضور لأسباب صحية.. ومحاولات مستمرة لإقناعه بالتواجد 🇪🇬⚪🔴 pic.twitter.com/YsKERQP7Qk — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 22, 2020

هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعلن مخاطبة كاف ليكون مؤمن زكريا سفيرا لنهائي دوري الأبطال ضمن مبادرة لدعم اللاعب. pic.twitter.com/AmlzP7PYZQ — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 22, 2020

وكان رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، قد أرسل خطابًا رسميًا، الإثنين الماضي، إلى الوزير يجدد فيه طلب النادي الموافقة على صرف قيمة عقد مؤمن زكريا بالكامل.

يذكر أن لاعب الأهلي قد أُعير، في 2018، إلى نادي أهلي جدة السعودي، ثم عاد إلى القاهرة، ومنها إلى إعارة ثانية بنادي أُحد السعودي.

وفي يناير/كانون الثاني 2019، وبعد انتظامه مدة في التدريب، شعر بالإجهاد وعدم القدرة على خوض التدريبات.

وتفاقم الوضع حتى أخرجه المدرب من حساباته بسبب شكواه الدائمة من آلامٍ عضلية، وبعدها صرَّح رئيس النادي السعودي، سعود الحربي، أن زكريا يعاني من مرض يمنعه من ممارسة كرة القدم.

وفُسخ عقده مع النادي بعد ذلك وعاد إلى الأهلي، واشتدت عليه أعراض المرض، وتأكدت إصابته بمرضٍ خطير إثر ظهوره في أحد البرامج الرياضية، وهو غير قادر على الكلام بطريقة طبيعية.

ويعاني مؤمن زكريا من مرض التصلب الجانبي الضموري في العضلات، وهو مرض نادر الحدوث، يصاب به شخص من بين مليونين، وهو مرض سريع الانتشار في جميع أنحاء الجسم.

ومع تفاقم الوضع ينتقل الضمور من العضلات إلى الأعصاب، ومن ثم يفقد الجسم سيطرته على العضلات، وهو ما يؤثر على جسم الإنسان وجميع حواسه حتى النطق.