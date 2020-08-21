بعد لقاء رونالد كومان.. ميسي يفكر في الرحيل عن برشلونة

بينما أفردت جميع الصحف الرياضية الأربع في البلاد صفحاتها الأولى للحديث عن المستقبل الغامض للمهاجم الأرجنتيني الشهير.

وقالت ماركا الصحيفة الأكثر مبيعا في إسبانيا إن ميسي أبلغ كومان أن احتمال رحيله أقوى من إمكانية استمراره في صفوف النادي في حين قالت إس في صدر صفحتها الأولى "ميسي يعتقد أنه سيرحل".

وقالت موندو ديبورتيفو الصادرة في برشلونة "ميسي لا يرى مستقبله واضحا" لكنها أشارت إلى أن فرصة ميسي في الرحيل قريبا ضئيلة نظرا للشرط الجزائي الكبير في عقده والذي تبلغ قيمه 700 مليون يورو (827 مليون دولار).

وكان ميسي انضم لبرشلونة عندما كان عمره 13 عاما وأحرز للفريق 634 هدفا في 730 مباراة وهو بذلك الهداف التاريخي للنادي الكتالوني كما أنه لا يزال اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب معه برصيد 33 لقبا.

وتفصله 37 مباراة عن معادلة رقم تشابي هرنانديز الأكثر مشاركة في المباريات مع النادي حتى الآن.

لكن ميسي (33 عاما) الآن في العام الأخير من عقده مع برشلونة، بينما ثارت الكثير من الشكوك حول مستقبله بعد هزيمة برشلونة المدوية 8-2 في دوري الأبطال أمام بايرن ميونيخ في الأسبوع الماضي.

ولم يفز برشلونة بدوري أبطال أوربا منذ 2015.

وتحدثت صحيفة سبورت الصادرة في برشلونة أيضا عن "أول اجتماع قمة" بين القائد والمدرب قائلة إن ميسي قطع إجازته من أجل لقاء كومان.

وخلال تقديمه الأربعاء الماضي قال كومان إنه يريد أن يستمر ميسي في الفريق لكنه لم يشد باللاعب كثيرا كما فعل من سبقوه في المهمة.

وقال المدرب الهولندي إنه "لا يعرف إن كان سيحتاج لإقناع ميسي بالبقاء" رغم أنه وصف اللاعب بأنه الأفضل على مستوى العالم وأكد أنه سيكون سعيدا إذا ما قرر النجم الأرجنتيني البقاء في برشلونة.

وحسب اللوائح فإن ميسي سيكون مسموحا له بالتفاوض مع فرق أخرى بداية من يناير/كانون الثاني المقبل لأن عقده ينتهي في يونيو/حزيران القادم.

لكن الراتب الكبير الذي يحصل عليه ميسي، وهو الأكبر على مستوى العالم على الأرجح، ربما يمنع الكثير من الأندية من السعي للحصول على خدماته.

وقالت دراسة لصحيفة ليكيب الفرنسية في وقت سابق من العام الحالي إن ميسي يحصل على راتب شهري من برشلونة قيمته 8.2 مليون يورو وإنه يتفوق في ذلك وبفارق كبير على البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الذي يحصل على 4.5 مليون يورو وعلى البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الذي يحصل على ثلاثة ملايين يورو شهريا.