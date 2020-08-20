شاهد: بايرن ينهي مغامرة ليون بثلاثية ويصل لنهائي أبطال أوربا

وبهذا الفوز يتأهل بايرن ميونخ للمباراة النهائية في البطولة، والتي يلتقي فيها فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الأحد المقبل، على استاد "دا لوز" أو "النور" في لشبونة.

وقدم بايرن أداءً قويًا خاصة على المستوى الخططي خلال شوطي المباراة، واستدرج ليون في بداية اللقاء ثم أجهز عليه بهدفين سجلهما سيرغ نابري في الدقيقتين 18 و33 وأهدر الفريق أكثر من كرة خطيرة كانت كفيلة بحسم اللقاء تمامًا في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أهدر بايرن أكثر من فرصة مبكرة لكنه حافظ على تقدمه وسط محاولات بائسة من ليون للعودة في المباراة.

وفي الدقيقة 88، سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث لبايرن بضربة رأس متقنة؛ ليرفع رصيده إلى 15 هدفًا في صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم.

ورد بايرن بهذه الثلاثية على فوز باريس سان جيرمان على لايبزغ 3بثلاثية نظيفة، أمس الثلاثاء، في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي.

وأكد بايرن ميونخ أنه لا يزال المرشح الأقوى للفوز باللقب رغم صعوبة المواجهة التي تنتظره في المباراة النهائية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي المفعم بالنجوم.

وقبل عام واحد فقط، وبالتحديد في 16 أغسطس/ آب 2019، افتتح بايرن حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الألماني (بوندسليغا) بتعادل مخيّب للآمال 2 / 2 مع ضيفه هيرتا برلين.

والآن، أصبح الفريق على بعد خطوة واحدة من الفوز بلقب دوري الأبطال الأوربي، علمًا بأنه الوحيد من بين الفرق التي بلغت المربع الذهبي للبطولة هذا الموسم الذي سبق له الفوز باللقب الأوربي. وسيواجه البايرن منافسه الفرنسي سان جيرمان، والذي يرغب في الفوز باللقب للمرة الأولى، فيما يتطلع بايرن للكأس السادسة في دوري الأبطال.

ويتطلع بايرن إلى اجتياز عقبة سان جيرمان في النهائي؛ ليحرز لقب البطولة للمرة السادسة في تاريخه ويستكمل الثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري الأبطال الأوربي) للمرة الثانية في تاريخ النادي البافاري، إذ سبق له أن حقق هذه الثلاثية مرة واحدة فقط في 2013 بقيادة مدربه الأسبق يوب هاينكس.

وأقيمت مباريات الأدوار النهائية في البطولة الأوربية هذا الموسم بنظام دورة مجمعة في العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد (المسبِّب لمرض كوفيد-19).

وخلا المربع الذهبي للبطولة هذا الموسم من ممثلي أكبر ثلاث دوريات في أوربا، وهي الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي، والتي حصد ممثلوها فيما بينهم 43 من 64 لقبًا في تاريخ دوري الأبطال حتى الآن.

ولكن بايرن حفظ ماء وجه الأبطال السابقين للبطولة وتأهل للنهائي في مواجهة سان جيرمان.

وحل هانزي فليك مكان الكرواتي نيكو كوفاتش في تدريب بايرن بداية من نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، بعدما غاب التوفيق والحظ عن كوفاتش لبعض الوقت.

ومنذ أوائل ديسمبر/ كانون أول الماضي، قاد فليك الفريق للحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم في 29 مباراة متتالية، وحقق الفوز في 28 منها وتعادل في مباراة واحدة كانت أمام لايبزغ.

وبعد هذا التعادل السلبي مع لايبزغ، حقق بايرن الفوز في جميع المباريات الـ20 التي خاضها في مختلف البطولات ومنها 14 مباراة منذ استئناف الفعاليات الرياضية في مايو/ أيار الماضي بعد فترة التوقف لمدة شهرين بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وخلال هذا الموسم، سجل بايرن 158 هدفًا في مختلف البطولات وبلغ الفريق المربع الذهبي لدوري الأبطال بجدارة، وبعد الفوز الكاسح، الجمعة الماضية، على برشلونة الإسباني 8 / 2 في دور الثمانية للبطولة، ثم أنهى مغامرة ليون بالفوز الكبير على الفريق الفرنسي الذي أطاح بيوفنتوس من دور الستة عشر، ثم بمانشستر سيتي من دور الثمانية.

وسبق لبايرن أن التقى ليون في المربع الذهبي للبطولة أيضًا عام 2010، وفاز عليه 1 / صفر ذهابًا في ميونخ ثم 3 / صفر في ليون إيابًا.

وحرم بايرن فريق ليون من الأمل الأخير للمشاركة في دوري الأبطال الأوربي بالموسم المقبل.

وجاء القرار بعدم استكمال الموسم بالدوري الفرنسي لينهي ليون الموسم في المركز السابع بالدوري المحلي، ويصبح الفوز بلقب دوري الأبطال هذا الموسم هو الأمل الوحيد لديه لضمان المشاركة الأوربية في الموسم المقبل، علمًا بأن ليون لم يتغيب عن المشاركات الأوربية على مدار آخر 20 عامًا.

ومع هزيمته اليوم في المربع الذهبي للبطولة، تبددت آمال ليون في المشاركة الأوربية بالموسم المقبل.