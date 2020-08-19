للمرة الأولى في تاريخه: سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوربا (فيديو)

بدأت المباراة بنسق مرتفع من كلا الفريقين، حيث بادر سان جيرمان بتهديد مرمى خصمه بكرة خطيرة عن طريق البرازيلي نيمار، رد عليه كونراد لايمر لاعب وسط لايبزيغ بتسدد أرضية مباغتة، أمسكها حارس الفريق الباريسي سيرجيو ريكو بثبات.

وتمكن سان جيرمان من ترجمة خطورته لهدف أول جاء عند الدقيقة 13، من ركلة حرة مباشرة نفذها الأرجنتيني أنخل دي ماريا بشكل رائع، وصلت لرأس المدافع ماركينيوس الذي أودعها الشباك.

وعقب هدف التقدم، بسط سان جيرمان سيطرته على أرض الملعب، وقام بالعديد من الجمل التكتيكية التي أربكت دفاعات لايبزيغ.

وحملت الدقيقة 42 فرحة أخرى للباريسيين، بتسجيل المتألق دي ماريا هدفًا ثانيًا، بعد هفوة من حارس مرمى الألمان، استغلها نيمار ثم مرر كرة لزميله دي ماريا الذي لم يتوانى في إيداعها الشباك.

ودخل لايبزيغ شوط المباراة الثاني بوضعية الهجوم المتقدم أملا في العودة للقاء، وسط تراجع سان جيرمان للخطوط الخلفية معتمدًا على المرتدات السريعة.

ومن إحدى هذه الكرات، أحرز سان جيرمان ثالث أهدافه في المباراة، من كرة عرضية قدمها أنخل دي ماريا وصلت للإسباني خوان بيرنات الذي حولها برأسه عن يمين الحارس بيتر غولاكسي.

ويلتقي باريس سان جيرمان في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة نصف النهائي الثانية، والتي ستجمع، الأربعاء، فريقي بايرن ميونخ الألماني ونظيره ليون الفرنسي.