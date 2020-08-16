شاهد: ليون يصعق سيتي ويصعد لمواجهة بايرن في قبل نهائي أبطال أوربا

وافتتح ليون التسجيل في الدقيقة 24 بتسديدة رائعة من ماكسويل كورنيه الذي لاحظ ابتعاد إيدرسون عن مرماه وسدد كرة منخفضة في الشباك من خارج منطقة الجزاء.

وأدرك سيتي التعادل عبر كيفن دي بروين في الدقيقة 69 وضغط وصيف بطل الدوري الإنجليزي بحثا عن الفوز لكنه فشل ضد الهجمات المرتدة للفريق الفرنسي.

وانطلق ديمبلي نحو المرمى وسدد كرة اصطدمت بإيدرسون إلى داخل المرمى.

واتيحت لسيتي فرصة إدراك التعادل لكن رحيم سترلينج أطاح بالكرة فوق المرمى الخالي من حارسه وسط دهشة الجميع.

واستغل ليون الفوضى في دفاع سيتي وأبعد إيدرسون تسديدة حسام عوار بشكل سيء لتصل إلى ديمبلي ليهز الشباك.