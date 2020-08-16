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شاهد: ليون يصعق سيتي ويصعد لمواجهة بايرن في قبل نهائي أبطال أوربا

15/8/2020

وافتتح ليون التسجيل في الدقيقة 24 بتسديدة رائعة من ماكسويل كورنيه الذي لاحظ ابتعاد إيدرسون عن مرماه وسدد كرة منخفضة في الشباك من خارج منطقة الجزاء.

وأدرك سيتي التعادل عبر كيفن دي بروين في الدقيقة 69 وضغط وصيف بطل الدوري الإنجليزي بحثا عن الفوز لكنه فشل ضد الهجمات المرتدة للفريق الفرنسي.

وانطلق ديمبلي نحو المرمى وسدد كرة اصطدمت بإيدرسون إلى داخل المرمى.

واتيحت لسيتي فرصة إدراك التعادل لكن رحيم سترلينج أطاح بالكرة فوق المرمى الخالي من حارسه وسط دهشة الجميع.

واستغل ليون الفوضى في دفاع سيتي وأبعد إيدرسون تسديدة حسام عوار بشكل سيء لتصل إلى ديمبلي ليهز الشباك.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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