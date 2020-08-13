البث الحي
رياضة

شاهد: "ريمونتادا" سان جيرمان تقهر أتلانتا وتؤهله لنصف نهائي أبطال أوربا

باريس سان جيرمان يقتنص فوزًا صعبًا ويصل للدور قبل النهائي
باريس سان جيرمان يقتنص فوزًا صعبًا ويصل للدور قبل النهائي
12/8/2020

وبدا أن العرض المثير للفريق الإيطالي قد أطاح بسان جيرمان خارج البطولة، لكن البرازيلي ماركينيوس أدرك التعادل من مدى قريب في الدقيقة الأخيرة، قبل أن يمرر الفرنسي كيليان مبابي إلى زميله البديل إيريك مكسيم تشوبو-موتينج ليسجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

وبدأ مبابي المباراة بديلًا عقب إصابته في الكاحل؛ ليقع عبء الإبداع بالفريق على المهاجم البرازيلي نيمار الذي أهدر فرصة مبكرة من وضع انفراد.

وتقدم الفريق الإيطالي بواسطة الكرواتي ماريو باشاليتش عندما أرسل تسديدة رائعة استقرت في شباك الفريق الفرنسي في الدقيقة 27.

لكن الانتفاضة المتأخرة لباريس سان جيرمان قادت فريق المدرب توماس توخيل إلى قبل النهائي بعد تساقط لاعبي أتلانتا من الإرهاق.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من رياضة

مصر تقترب من نهائيات أفريقيا بعد فوزها بثلاثية على توغو (فيديو)

(الجزيرة)

بعد صلاح.. اتحاد الكرة المصري يعلن إصابة النني بكورونا

إصابة محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر بفيروس كورونا مواقع التواصل (مواقع التواصل)

هدف عالمي من منتصف الملعب بدوري أمم أوربا (فيديو)

هدف عالمي من منتصف الملعب بدوري أمم أوربا

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

الأكثر قراءة

حملة لحذف تطبيق "مسلم برو" لاستخدامه في التجسس على المسلمين من الجيش الأمريكي

تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)