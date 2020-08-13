شاهد: "ريمونتادا" سان جيرمان تقهر أتلانتا وتؤهله لنصف نهائي أبطال أوربا

وبدا أن العرض المثير للفريق الإيطالي قد أطاح بسان جيرمان خارج البطولة، لكن البرازيلي ماركينيوس أدرك التعادل من مدى قريب في الدقيقة الأخيرة، قبل أن يمرر الفرنسي كيليان مبابي إلى زميله البديل إيريك مكسيم تشوبو-موتينج ليسجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

وبدأ مبابي المباراة بديلًا عقب إصابته في الكاحل؛ ليقع عبء الإبداع بالفريق على المهاجم البرازيلي نيمار الذي أهدر فرصة مبكرة من وضع انفراد.

وتقدم الفريق الإيطالي بواسطة الكرواتي ماريو باشاليتش عندما أرسل تسديدة رائعة استقرت في شباك الفريق الفرنسي في الدقيقة 27.

لكن الانتفاضة المتأخرة لباريس سان جيرمان قادت فريق المدرب توماس توخيل إلى قبل النهائي بعد تساقط لاعبي أتلانتا من الإرهاق.