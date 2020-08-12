نادي برشلونة يعلن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا

لكن برشلونة أكد في الوقت نفسه أن حالة الإصابة، لن تؤثر على استعدادات الفريق للمواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونخ الألماني، بعد غد الجمعة، في دور الثمانية من دوري أبطال أوربا.

وأوضح برشلونة أن اللاعب بدأ العزل الذاتي في منزله، ولم تظهر عليه أعراض، كما أنه لم يحتك بأي من اللاعبين المسافرين إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، التي تحتضن البطولة المصغرة لدوري الأبطال.

وذكر النادي في بيان :"بعد الفحوص التي أجريت أمس الثلاثاء لمجموعة من تسعة لاعبين من المفترض أن تبدأ الاستعدادات للموسم الجديد اعتبارا من اليوم، جاءت نتيجة فحص أحدهم إيجابية وأظهرت إصابته بعدوى كوفيد19-).

وأضاف النادي: "اللاعب لم يعاني من أعراض، ويتمتع بحالة صحية جيدة وقد بدأ العزل الذاتي في منزله".

كشفت الاختبارات إصابة أحد اللاعبين التسعة الذين يستهلون اليوم تحضيرات الموسم المقبل بفيروس كوفيد-19، دون أن تظهر عليه أعراض المرض. اللاعب في صحة جيدة وملتزم بالعزل المنزلي، علماً أنه لم يكن لديه أي اتصال بأعضاء الفريق الأول الذي من المقرر أن يسافر إلى لشبونة غداً الخميس pic.twitter.com/IPXgelzNpi — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 12, 2020

ويلعب برشلونة مع بايرن في مواجهة فاصلة بالعاصمة البرتغالية لشبونة، التي تستضيف مباريات الأدوار النهائية في البطولة التي تجرى بدون جمهور، في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذها الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا)، لمنع تفشي الفيروس الذي أودى بحياة مئات الآلاف من مختلف أنحاء العالم.

وتعرضت كرة القدم الإسبانية لمجموعة من حالات الإصابة الإيجابية بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة.

وتأخر سفر فريق أتلتيكو مدريد الإسباني للبرتغال لمدة يوم، قبل لقائه بلايبزغ الألماني اليوم الخميس بدور الثمانية للمسابقة، بعدما ثبتت إصابة نجميه آنخيل كوريا والكرواتي شيمي فرساليكو بفيروس كورونا، حيث خضعا للحجر الصحي في منزليهما، بينما جاءت اختبارات باقي اللاعبين سلبية.

وأدى ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى قيام العديد من الحكومات الأجنبية بفرض قيود أو تحذيرات على القادمين من البلاد الأخرى.

وتم تحديد بؤر إقليمية جديدة للعدوى في أراغون وكتالونيا ونافارا وإقليم الباسك ومنطقة مدريد.