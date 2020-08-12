البث الحي
رياضة

نادي برشلونة يعلن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا

يواجه نادي برشلونة الإسباني تحديات صعبة خلال الوقت الراهن
يواجه نادي برشلونة الإسباني تحديات صعبة خلال الوقت الراهن
12/8/2020

لكن برشلونة أكد في الوقت نفسه أن حالة الإصابة، لن تؤثر على استعدادات الفريق للمواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونخ الألماني، بعد غد الجمعة، في دور الثمانية من دوري أبطال أوربا.

وأوضح برشلونة أن اللاعب بدأ العزل الذاتي في منزله، ولم تظهر عليه أعراض، كما أنه لم يحتك بأي من اللاعبين المسافرين إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، التي تحتضن البطولة المصغرة لدوري الأبطال.

وذكر النادي في بيان :"بعد الفحوص التي أجريت أمس الثلاثاء لمجموعة من تسعة لاعبين من المفترض أن تبدأ الاستعدادات للموسم الجديد اعتبارا من اليوم، جاءت نتيجة فحص أحدهم إيجابية وأظهرت إصابته بعدوى كوفيد19-).

وأضاف النادي: "اللاعب لم يعاني من أعراض، ويتمتع بحالة صحية جيدة وقد بدأ العزل الذاتي في منزله".

ويلعب برشلونة مع بايرن في مواجهة فاصلة بالعاصمة البرتغالية لشبونة، التي تستضيف مباريات الأدوار النهائية في البطولة التي تجرى بدون جمهور، في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذها الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا)، لمنع تفشي الفيروس الذي أودى بحياة مئات الآلاف من مختلف أنحاء العالم.
وتعرضت كرة القدم الإسبانية لمجموعة من حالات الإصابة الإيجابية بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة.

وتأخر سفر فريق أتلتيكو مدريد الإسباني للبرتغال لمدة يوم، قبل لقائه  بلايبزغ الألماني اليوم الخميس بدور الثمانية للمسابقة، بعدما ثبتت إصابة نجميه آنخيل كوريا والكرواتي شيمي فرساليكو بفيروس كورونا، حيث خضعا للحجر الصحي في منزليهما، بينما جاءت اختبارات باقي اللاعبين سلبية.

وأدى ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى قيام العديد من الحكومات الأجنبية بفرض قيود أو تحذيرات على القادمين من البلاد الأخرى.

وتم تحديد بؤر إقليمية جديدة للعدوى في أراغون وكتالونيا ونافارا وإقليم الباسك ومنطقة مدريد.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
المزيد من رياضة

مصر تقترب من نهائيات أفريقيا بعد فوزها بثلاثية على توغو (فيديو)

(الجزيرة)

بعد صلاح.. اتحاد الكرة المصري يعلن إصابة النني بكورونا

إصابة محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر بفيروس كورونا مواقع التواصل (مواقع التواصل)

هدف عالمي من منتصف الملعب بدوري أمم أوربا (فيديو)

هدف عالمي من منتصف الملعب بدوري أمم أوربا

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

حملة لحذف تطبيق "مسلم برو" لاستخدامه في التجسس على المسلمين من الجيش الأمريكي

تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)

بعد فضيحة التجسس لصالح السعودية.. تويتر يعين "هاكر" مديرا لأمن الشركة

تويتر (رويترز)