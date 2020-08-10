16 إصابة بكورونا بين لاعبي النادي المصري وحارس المرمى حالته صعبة

جاء ذلك في منشور للنادي عبر صفحته الرسمية بفيسبوك صرح فيه بأن الجهاز الطبي للفريق الأول للكرة بالنادي المصري تلقى إخطارًا من اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بتأكد إصابة 16 من أعضاء الجهاز الفني واللاعبين بفيروس كورونا.

وكان الفريق قد أجرى المسحة الطبية الأخيرة الأحد والتي تسبق لقاءه مع نادي حرس الحدود والذي كان مقررا الإثنين في الرابعة عصرا باستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية.

وعليه فقد طالب مجلس إدارة النادي المصري اتحاد الكرة المصري بتأجيل مباراة حرس الحدود لأجلٍ غير مسمى نتيجة للظروف الحالية، وحتى تتضح الصورة بالنسبة للاعبين وأعضاء الجهاز الفني الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس.

في سياق متصل، أعلن النادى الأوليمبى بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم عن 8 حالات إيجابية بفيروس كورونا بينهم لاعبون وإداريون.

من جانبه صرح طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، بأن حالة حارس مرمى الفريق "صعبة للغاية"، لكن النادي لن ينسحب من مسابقة الدوري المصري وسيلتزم بالقرار النهائي من مسئولي اتحاد الكرة.

وقال هاشم في تصريحات تليفزيونية لقناة النهار أمس الإثنين "لا توجد أزمة ونحن نتحدث مع المسؤولين وأزمة مباراة حرس الحدود في طريقها للحل".

وأضاف "رئيس النادي المصري تواصل مع وزير الشباب والرياضة كما تدخل محافظ بورسعيد وهناك حل في أقرب وقت".

وأوضح "طالبنا بتأجيل مباراة حرس الحدود بسبب إصابة 16 فردا في الفريق بفيروس كورونا".

وتابع "حالة أحمد عبد الفتاح حارس مرمي الفريق الأول صعبة للغاية بسبب فيروس كورونا ويحتاج إلى رعاية مركزة".

وكان النادي المصري قد التقى نادي الزمالك في مباراة مؤجلة في إطار الدوري المصري الممتاز يوم الخميس الماضي على استاد برج العرب، حيث فاز الزمالك على المصري بهدف نظيف.

وفي العموم تشير بيانات وزارة الصحة المصرية اليومية حول فيروس كورونا المستجد إلى انحسار الإصابة بالفيروس في البلاد في الأسابيع الأخيرة، حيث لا يتجاوز أعداد الإصابات اليومية الآن المئتي إصابة يوميا.

ووفقا لآخر الإحصاءات فقد بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في مصر 95 ألفا 492 من ضمنهم 52 ألفا و678 حالة تم شفاؤها، و5009 حالات وفاة.