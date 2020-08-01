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للمرة الـ14 في تاريخه.. أرسنال بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

1/8/2020

وقاد الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ الأرسنال للتتويج باللقب بالرغم من تقدم تشيلسي بهدف سجله كريستيان بوليستيش في الدقيقة الخامسة. 

لكن أوباميانغ عدَّل النتيجة وسجّل هدف التعادل في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، ثم سجل أوباميانغ الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة طرد لاعب تشيلسي ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 73، فضلًا عن إلغاء هدف لأرسنال في الدقيقة 25 من المباراة.

وضمن أرسنال المشاركة في بطولة الدوري الأوربي، الموسم المقبل، بصفته بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد فشله في تأمين التأهل للعب في أوربا من خلال الدوري، بعد أن أنهى الموسم في المركز الثامن برصيد 56 نقطة، فيما ضمن تشيلسي التأهل لدوري أبطال أوربا عقب احتلاله المركز الرابع في الدوري برصيد 66 نقطة. 

وتأهل أرسنال للمباراة النهائية بعد فوزه على مانشستر سيتي بهدفين نظيفين في الدور قبل النهائي، فيما تأهل تشيلسي لهذا الدور بفوزه على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وهذا هو اللقب الرابع لأرسنال في آخر 7 نسخ من البطولة؛ ليرفع رصيده من الألقاب إلى 14 لقبًا وأصبح الأكثر نجاحًا على مدار تاريخ المسابقة، فيما يحتل تشيلسي المركز الثالث في قائمة أكثر الفرق تتويجًا بهذا اللقب، وذلك برصيد 8 ألقاب مقابل 12 لقبًا لمانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني في القائمة.

وأقيمت المباراة في استاد ويمبلي دون مشجعين بسبب جائحة كوفيد-19، وتأهل أرسنال بذلك للمشاركة في الدوري الأوربي الموسم المقبل.

كما توج ميكل أرتيتا بلقبه الأول بعد رحليه عن منصب مساعد المدرب بيب غوارديولا في مانشستر سيتي، وتوليه المسؤولية في أرسنال خلفًا للمدرب أوناي إيمري في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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