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إيموبيلي يهزم رونالدو ويفوز بجائرة الحذاء الذهبي

المهاجم الإيطالي تشيرو إيموبيلي
المهاجم الإيطالي تشيرو إيموبيلي
1/8/2020

ويتصدر لاعب نادي لاتسيو صدارة الدوريات الأوربية حاليا برصيد 35 هدفا، قابلة للزيادة، متقدما بفارق هدف واحد عن روبيرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، وأربعة أهداف عن رونالدو.

ورغم صعوبة المهمة، إلا أن مشاركة رونالدو أمام روما في الجولة 38 والأخيرة من الدوري، كانت تعني استمرار المنافسة بين اللاعبين على لقب هداف إيطاليا وأوربا، مع توقف رصيد ليفاندوفيسكي عند 33 هدفا، بعد نهاية الموسم الكروي في ألمانيا.
ولم يوجد رونالدو في قائمة يوفنتوس، التي تواجه روما حيث يدخل العديد من لاعبي يوفنتوس الأساسيين فترة راحة، بعد التتويج بلقبه التاسع على التوالي في الدوري، حيث يتطلع الفريق للتركيز في مهمته بدوري أبطال أوربا أمام ليوم يوم الجمعة المقبل.

وجاء قرار ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس بإراحة رونالدو، قبل أيام من استئناف دوري أبطال أوربا، لتؤكد غياب المنافس المتبقي لإيموبيلي عن التهديف، وبالتالي تتويج المهاجم الإيطالي بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوربية.

ويعد النجم المعتزل فرانشيسكو توتي، آخر لاعب من الدوري الإيطالي، نال اللقب قبل 13 عاما، عندما سجل 26 هدفا مع فريقه روما موسم 2007 – 2008.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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