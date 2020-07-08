مانشيستر سيتي يقهر نيوكاسل بخماسية نظيفة ويصالح جمهوره (فيديو)

وتأتي عودة سيتي القوية بعد خسارته المفاجئة أمام ساوثهامبتون بهدف نظيف، على ملعب "سانت ماري"؛ ليصبح رصيد سيتي في سجل الهزائم 9 مرات خلال الموسم الجاري، والذي حسمه ليفربول في الأسبوع 32.

وافتتح البرازيلي غابرييل جيسوس أهداف المباراة في الدقيقة العاشرة، وأضاف الجزائري رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 20، وتولى الأرجنتيني فريديريكو فرنانديز الهدف الثالث في شباكه، في الدقيقة 58 من المباراة.

في حين، سجَّل الإسباني ديفيد سيلفا الهدف الرابع لمانشيستر سيتي، في الدقيقة 65، وأضاف الإنجليزي رحيم ستيرلينغ الهدف الخامس.

بهذا الفوز، يرتفع رصيد "البلوز" إلى 22 فوزًا، ويرتفع رصيد مانشيستر سيتي من النقاط إلى 69 نقطة، بينما تجمّد رصيد نيوكاسل عند 43 نقطة في المرتبة 13 ضمن ترتيب الدوري.

ويأتي هذا الفوز، ليصالح مانشستر سيتي جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل عقب خسارة الفريق المفاجئة أمام مضيفه ساوثهامبتون في المرحلة الماضية.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم في المرحلة ذاتها عن فوز بيرنلي بهدف نظيف على مضيفه ويستهام يونايتد، وكذلك فاز شيفيلد يونايتد على ضيفه وولفرهامبتون بالنتيجة ذاتها.

شيفلد يونايتد يتخطى عقبة وولفرهامبتون بهدف نظيف