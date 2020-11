حاول استعادة لياقته ولمساته السحرية.. شاهد ماذا فعل مارادونا؟

وحظي الفيديو بتفاعل كبير لاسيما على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. ويصنف دييغو أرماندو مارادونا الذي يبلغ من العمر ٥٩ عاماً، من أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، إذ كان نجم جيل الثمانيات بلا منازع.

في الثالث والعشرين من يونيو/ حزيران الماضي نشرت صفحة كأس العالم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، هدف أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا التاريخي في مونديال 1986 الذي يعد أحد أفضل الأهداف في تاريخ الساحرة المستديرة.

ومر 34 عامًا على هدف مارادونا الأسطوري بقميص منتخب الأرجنتين في مونديال 1986، الذي سجله ضد منتخب إنجلترا، حيث راوغ جميع اللاعبين من قبل منتصف الملعب قبل أن تسكن الكرة الشباك بطريقة سحرية.

11 seconds of sheer genius 😍#OnThisDay in 1986, Diego Maradona did this 🤯

Is it the greatest goal of all time? 🤔#WorldCup | @Argentina pic.twitter.com/NIayJODf8G

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 22, 2020