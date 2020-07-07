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طرد مدافع لاتسيو بعد عضه لاعبا في مباراة بالدوري الإيطالي(فيديو)

7/7/2020

وتعرضت آمال لاتسيو للفوز بلقب الدوري لضربة قاضية عندما خسر 2-1 أمام مضيفه ليتشي المهدد بالهبوط.

ووضع فيليبي كايسيدو لاتسيو في المقدمة بعد خمس دقائق من البداية بعد خطأ فادح من جابرييل حارس ليتشي عقب وقت قصير من إلغاء هدف لماركو مانكوسو بداعي لمس الكرة لليد.

ومنح هدفان من ضربتي رأس عبر خوما بابكر وفابيو لوسيوني الفوز لليتشي ليبعد لاتسيو صاحب المركز الثاني بفارق سبع نقاط عن يوفنتوس المتصدر الذي سيلعب في وقت لاحق اليوم على أرض ميلان.

وبين الهدفين أهدر مانكوسو ركلة جزاء لأصحاب الأرض.

وانتهت المباراة بعد احتساب عشر دقائق وقت محتسب بدل الضائع شهدت طرد باتريك بعدما أظهرت الإعادة التلفزيونية أنه عض ذراع دوناتي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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