طرد مدافع لاتسيو بعد عضه لاعبا في مباراة بالدوري الإيطالي(فيديو)

وتعرضت آمال لاتسيو للفوز بلقب الدوري لضربة قاضية عندما خسر 2-1 أمام مضيفه ليتشي المهدد بالهبوط.

Lazio defender Patric was sent off for biting Lecce's Giulio Donati. pic.twitter.com/C681xLtPuz — ESPN FC (@ESPNFC) July 7, 2020

ووضع فيليبي كايسيدو لاتسيو في المقدمة بعد خمس دقائق من البداية بعد خطأ فادح من جابرييل حارس ليتشي عقب وقت قصير من إلغاء هدف لماركو مانكوسو بداعي لمس الكرة لليد.

ومنح هدفان من ضربتي رأس عبر خوما بابكر وفابيو لوسيوني الفوز لليتشي ليبعد لاتسيو صاحب المركز الثاني بفارق سبع نقاط عن يوفنتوس المتصدر الذي سيلعب في وقت لاحق اليوم على أرض ميلان.

وبين الهدفين أهدر مانكوسو ركلة جزاء لأصحاب الأرض.

وانتهت المباراة بعد احتساب عشر دقائق وقت محتسب بدل الضائع شهدت طرد باتريك بعدما أظهرت الإعادة التلفزيونية أنه عض ذراع دوناتي.