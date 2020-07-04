شاهد: يوفنتوس يقسو على تورينو برباعية في الدوري الإيطالي

وتمكن اللاعب البرتغالي ونجم فريق يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، خلال مباراة اليوم، من هز الشباك مستفيدًا من ركلة حرة في شباك تورينو.

وسدد رونالدو من فوق الحائط الدفاعي ليضع يوفنتوس في المقدمة 3-1 في الدقيقة 61، وهو هدفه الأول من ركلة حرة بعد 43 محاولة خلال أول موسمين مع يوفنتوس.

وبهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 75 نقطة من 30 مباراة، متقدمًا بسبع نقاط على لاتسيو صاحب المركز الثاني الذي يستضيف ميلان في وقت لاحق اليوم السبت.

ويعد هذا الفوز الرابع والعشرين ليوفنتوس في الدوري خلال الموسم الحالي، مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها، فيما أصبحت هذه الخسارة هي السابعة عشر لتورينو مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في أربع.

ويحتل تورينو، الذي فشل في الفوز على يوفنتوس في آخر 12 مواجهة بينهما، المركز 15 برصيد 31 نقطة.

كما خاض جيانلويجي بوفون مباراته 648 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وهو رقم قياسي ليتغلب المتصدر 4-1 على جاره تورينو اليوم.

وبهذا الرقم الجديد، يتجاوز بوفون (42 عامًا) رقم باولو مالديني القياسي في عدد المباريات بالدوري الإيطالي عندما شارك في مباراته الأولى في الدوري هذا الموسم.

حارس مرمى نادي يوفنتوس الإيطالي جيانلويجي بوفون

وقال مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري "تقدمنا بطريقة صحيحة ثم سجلنا مرة أخرى. ربما اعتقدنا أن المواجهة ستكون سهلة لكن ركلة الجزاء تسببت في توتر أعصابنا وجعلتنا نفقد السيطرة على المباراة. كانت هناك فترة ارتباك في بداية الشوط الثاني لكن عندما حل الإرهاق بالفريقين ظهرت قوتنا".

ومنح باولو ديبالا التقدم ليوفنتوس بأحد أهدافه المميزة إذ نجح المهاجم الأرجنتيني في الإفلات من مدافعين اثنين وأطلق تسديدة أبدلت اتجاهها إلى شباك الحارس سلفاتوري سيريجو في الدقيقة الثالثة.

ورد تورينو بطريقة جيدة وحصل على العديد من الركلات الركنية، لكن شباكه اهتزت مرة أخرى من هجمة مرتدة في الدقيقة 29 عندما انطلق رونالدو للأمام ومرر إلى خوان كوادرادو. وتفوق اللاعب الكولومبي على رقيبه وسجل بتسديدة منخفضة في الزاوية البعيدة.

ورد الفريق الزائر بهدف من ركلة جزاء بسبب لمسة يد ضد ماتيس دي ليخت بعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد في الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول، وتفوق أندريا بيلوتي على بوفون ليهز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي.

وأُلغي هدف سجله تورينو بداعي التسلل في الشوط الثاني وأطلق سيموني فيردي تسديدة قوية تصدى لها بوفون لكن آمال تورينو في إدراك التعادل تلاشت عندما سجل رونالدو هدفه 25 في الدوري هذا الموسم.

وحول لاعب تورينو البديل كوفي جيجي كرة دوجلاس كوستا العرضية إلى شباك فريقه بالخطأ؛ ليفاقم متاعب فريقه بعد دقيقتين فقط من مشاركته.