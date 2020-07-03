شاهد: مانشستر سيتي يسحق ليفربول برباعية نظيفة

وافتتح كيفن دي بروين التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 25 من ضربة جزاء، ثم أضاف زميلاه رحيم سترلينغ وفيل فودين الهدفين الثاني والثالث للفريق في الدقيقتين 35 و45.

وفي الشوط الثاني، عزز مانشستر سيتي انتصاره بالهدف الرابع في الدقيقة 66 وسجله البديل أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول بالخطأ في مرمى فريقه عند محاولته التصدي لتسديدة من سترلينغ.

وألغت تقنية الفار هدفًا خامسًا لمانشيتسر سيتي أحرزه الجزائري رياض محرز، بعدما اتضح أن لاعب السيتي لمس الكرة بيده.

والجدير بالذكر أنها المرة الأولى خلال 5 أعوام التي يتأخر فيها ليفربول بثلاثة أهداف خلال الشوط الأول من مباراة بالدوري الإنجليزي، إذ كانت آخر مرة سابقة، في 24 مايو/أيار 2015، عندما تأخر الفريق بخمسة أهداف في مباراة خسرها أمام ستوك سيتي بستة أهداف مقابل هدف واحد.

وقبل انطلاق المباراة، وقف لاعبو مانشستر سيتي مكونين الممر الشرفي لبطل النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي (البريميرليغ)، فريق ليفربول، والذي ضمن اللقب قبل 8 جولات من النهاية، طبقًا للتقليد المتبع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقف بعض لاعبي السيتي في الممر الشرفي/ في حين تغيّب بعضهم، ولم يبد إذا ما كان هذا متعلقًا بتعليمات من مدرب السيتي، الإسباني بيب غوارديولا، أم أن الأمر مرتبط باستعداد التشكيلة الأساسية لدخول أرض الملعب.

وحسم فريق ليفربول حسم البطولة بعد فوزه برباعية على كريستال بالاس في الجولة الـ 31 من الدوري، بينما خسر سيتي من تشيلسي، في الجولة نفسها، بنتيجة 2-1 ليصبح الفارق بين ليفربول وسيتي برصيد 23 نقطة.

ويعد لقب الدوري الإنجليزي التاسع عشر تاريخيًا لليفربول ليقترب من مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي بعشرين لقب، ويشار إلى أن هذا اللقب هو الأول في تاريخ "الريدز" للدوري الإنجليزي بمسماه الجديد.

وحقق ليفربول لقبًا طال انتظاره 30 عامًا، بواقع 28 فوزًا وتعادلين وخسارة واحدة، في 31 أسبوعًا جمع خلالها 86 نقطة.

وتوِّج فريق ليفربول الإنجليزي بطلًا للدوري الإنجليزي (البريميرليغ)، الجمعة 26 يونيو/حزيران الماضي، عقب فوز تشيلسي على مانشيستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الأسبوع 31.

ومن ملعب ستامفورد بريدج، أهدى تشلسي (ترتيبه الرابع في البريميرليغ) اللقب لنادي ليفربول، بعد تفوقه على ضيفه مانشستر سيتي (حامل اللقب ووصيف الموسم الحالي) بهدفين مقابل هدف وحيد.

تم الحسم، نحن أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز، نحن #ليفربول! 🔴🏆 pic.twitter.com/QxHkD5G2jZ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 25, 2020

لا يوجد وقت مناسب أكثر من تلك اللحظة للاستمتاع بنشيدنا 💫🏆 دائمًا وأبدًا، بوجودكم، تشجيعكم، مساندتكم لنا لن ولم نسير وحدنا أبدًا… ❤️pic.twitter.com/oUghPBAsgA — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 25, 2020

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