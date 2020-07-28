بسبب كورونا.. الكونكاكاف يعدّل نظام التأهل لمونديال قطر 2022

وتم تقسيم النظام الجديد، الذي يشارك فيه جميع أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 35 منتخبا، إلى ثلاثة أدوار.

ويقام الدور الأول في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني بين المنتخبات أصحاب التصنيف من السادس وحتى 35 وفقا لتصنيف يوليو تموز الحالي.

وتقسم المنتخبات إلى ست مجموعات يضم كل منها خمسة فرق.

وينطلق الدور الثاني في مارس آذار 2021 حيث يلعب أصحاب الصدارة في المجموعات الست لتحديد المتأهلين إلى الدور الأخير.

وينضم الفائزون في الدور الثاني إلى أعلى خمسة منتخبات تصنيفا في الكونكاكاف وهي المكسيك والولايات المتحدة وكوستاريكا وجاميكا وهندوراس.

ويقام الدور الأخير بنظام الذهاب والإياب على أن يلعب كل منتخب 14 مباراة.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من الدور الأخير، الذي ينطلق في يونيو حزيران 2021، إلى نهائيات كأس العالم بينما يخوض صاحب المركز الرابع التصفيات العالمية التي تقام في يونيو حزيران 2022.

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