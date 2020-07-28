إصابة مهاجم ريال مدريد بفيروس كورونا

وأظهرت الفحوص التي خضع لها لاعبو ريال أمس الإثنين إيجابية فحص ماريانو لكن النادي أكد أنه في "صحة ممتازة" وعزل نفسه بالمنزل.

وسيلتقي ريال، الذي خسر على أرضه 2-1 من مانشستر سيتي في ذهاب دور 16 قبل توقف الموسم في مارس/ آذار بسبب جائحة كوفيد-19، مع الفريق الإنجليزي في استاد الاتحاد في لقاء الإياب يوم الثامن من أغسطس/ آب المقبل.

وتقام أدوار خروج المغلوب في دوري الأبطال من مواجهة واحدة بداية من دور الثمانية على أرض لشبونة.

ماريانو دياز، مهاجم فريق ريال مدريد (الفرنسية)

وارتفعت أعداد الإصابات بكوفيد-19 عقب تسجيل آلاف الحالات الجديدة في إسبانيا الأسبوع الماضي ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 296 ألف حالة.

وفرضت بريطانيا الحجر الصحي لمدة 14 يوما على المسافرين القادمين من إسبانيا لكن وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى أن الفرق الرياضية الكبرى ستحصل على استثناء.

وفي مطلع الأسبوع أعلن نادي فوينلابرادا عن تسجيل 28 حالة إيجابية لديه ومنها حالات في مدريد مقر النادي ليواجه ضربة في رحلة الصعود لدوري الأضواء.