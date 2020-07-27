قطر تعلن رغبتها في استضافة دورة الألعاب الأولمبية

وسلمت دولة قطر طلبها عبر خطاب رسمي إلى المقر الرئيسي للجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية.

اللجنة الأولمبية القطرية تعلن عن رغبتها في استضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في المستقبل. @Paralympics @Olympiadarabic @Olympics pic.twitter.com/nb75jCnIjd — Team Qatar (@qatar_olympic) July 27, 2020

وقال رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني: "لم يسبق لمنطقة الشرق الأوسط أن استضافت الألعاب الأولمبية من قبل، وترمز الحلقات الأولمبية إلى السلام والوحدة والأمل لجميع شعوب العالم بما في ذلك شعوب منطقتنا".

لم يسبق لمنطقة الشرق الأوسط أن استضافت الألعاب الأولمبية من قبل،

حيث ترمز الحلقات الأولمبية إلى السلام والوحدة والأمل لجميع شعوب العالم بما في ذلك شعوب منطقتنا “جوعان بن حمد آل ثاني”🖋

رئيس اللجنة الأولمبية القطرية 🇶🇦 pic.twitter.com/LXdsM8z7Zq — Team Qatar (@qatar_olympic) July 27, 2020

وأضاف "أن إعلان اليوم، يعد الخطوة الأولى في حوار بناء مع اللجنة الدائمة المعنية باستضافة الدورات المقبلة التابعة للجنة الأولمبية الدولية، لطرح رؤيتنا حول الكيفية التي يمكن من خلالها للألعاب الأولمبية أن تدعم الأهداف التنموية طويلة المدى في دولة قطر".

وشهدت دولة قطر على مدار العقد الماضي نقلة حضارية كبيرة في ظل رؤيتها الوطنية 2030، وبُنيت مرافق رياضية حديثة.

كما أنشِئت شبكة مواصلات عصرية في إطار استعدادات الدوحة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ما سيساعد في الحصول على حق استضافة إحدى النسخ المقبلة من دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية.