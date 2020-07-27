البث الحي
رياضة

قطر تعلن رغبتها في استضافة دورة الألعاب الأولمبية

العاصمة القطرية الدوحة
العاصمة القطرية الدوحة
27/7/2020

وسلمت دولة قطر طلبها عبر خطاب رسمي إلى المقر الرئيسي للجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية. 

وقال رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني: "لم يسبق لمنطقة الشرق الأوسط أن استضافت الألعاب الأولمبية من قبل، وترمز الحلقات الأولمبية إلى السلام والوحدة والأمل لجميع شعوب العالم بما في ذلك شعوب منطقتنا".

وأضاف "أن إعلان اليوم، يعد الخطوة الأولى في حوار بناء مع اللجنة الدائمة المعنية باستضافة الدورات المقبلة التابعة للجنة الأولمبية الدولية، لطرح رؤيتنا حول الكيفية التي يمكن من خلالها للألعاب الأولمبية أن تدعم الأهداف التنموية طويلة المدى في دولة قطر".

وشهدت دولة قطر على مدار العقد الماضي نقلة حضارية كبيرة في ظل رؤيتها الوطنية 2030، وبُنيت مرافق رياضية حديثة. 

كما أنشِئت شبكة مواصلات عصرية في إطار استعدادات الدوحة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ما سيساعد في الحصول على حق استضافة إحدى النسخ المقبلة من دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من رياضة

مصر تقترب من نهائيات أفريقيا بعد فوزها بثلاثية على توغو (فيديو)

(الجزيرة)

بعد صلاح.. اتحاد الكرة المصري يعلن إصابة النني بكورونا

إصابة محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر بفيروس كورونا مواقع التواصل (مواقع التواصل)

هدف عالمي من منتصف الملعب بدوري أمم أوربا (فيديو)

هدف عالمي من منتصف الملعب بدوري أمم أوربا

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

بسبب نفيه حدوث تزوير.. ترمب يقيل أكبر مسؤول عن الأمن الإلكتروني

دونالد ترمب يصافح كريس كريبس مدير وكالة الأمن السيبراني (رويترز)