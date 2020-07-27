رياضي مصري يطالب الجيش بالسيطرة على قطاع الرياضة (فيديو)

وقال المدير الفني لفريق "إنبي" لكرة القدم، حلمي طولان (71 عامًا)، في حديثه "أتمنى من القوات المسلحة أن تضع يدها على الرياضة، وأن تتولى القوات المسلحة مسؤولية الرياضة".

وبرّر طولان ذلك بتفشي "حالة من التراخي، وعدم اتخاذ قرارات حاسمة، وعدم المحاسبة"، وأن بقاء هذه الحالة ستضر بالرياضة المصرية لسنوات.

حلمي طولان: أتمنى أن تتولى القوات المسلحة مسئولية الرياضة في مصر#ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/vC8cgOqKXO — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 26, 2020

وشفع طولان مطالبته بإسناد المهمة إلى "ناس بتخوّف" للحد من العشوائية، ولضمان أداء خالٍ من الأخطاء الفادحة.

ويتولى طولان تدريب فريق إنبي، الذي يحتل المركز السابع برصيد 25 نقطة، جمعها من 18 مباراة، فاز في 6 مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر 5 مباريات.