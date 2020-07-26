"فيفا" يدعو الاتحادات العربية للمشاركة بكأس العرب 2021 في قطر

وقال إنفانتينو في كتاب الدعوة: "يسعدني جدا أن أتشرف شخصيًا بدعوة منتخبكم الوطني للمشاركة في بطولة كأس العرب 2021 والتي ستجري في قطر. سيكون لهذا الحدث الخاص والمميز أثر بارز في كرة القدم التنافسية على أعلى المستويات في المنطقة".

وأضاف: "يرغب فيفا مع البلد المضيف قطر في اغتنام هذه الفرصة لاستعراض أفضل ما في كرة القدم العربية، مع ضمان الجودة العالية لمعايير تنظيم الأحداث والضيافة في ظل استعداد المنطقة لاستضافة أكبر حدث في العالم سنة 2022".

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم إنه تلقى دعوة من الاتحاد الدولي (الفيفا) للمشاركة في البطولة، ونشر الاتحاد في صفحته على موقع فيسبوك صورة لخطاب الدعوة المرسل من إنفانتينو.

وأعلن الاتحاد الدولي بالمشاركة مع الاتحاد القطري لكرة القدم، تنظيم بطولة للمنتخبات العربية في الدوحة أواخر العام 2021 المقبل، على الملاعب المخصصة لمنافسات بطولة كأس العالم.

وستقام منافسات البطولة العربية خلال الفترة من 1 إلى 18 من ديسمبر/ كانون الأول 2021، ومن المقرر أن يشارك فيها 22 منتخبا عربيا من قارتي أفريقيا وآسيا.

وتقام البطولة قبل سنة من الحدث العالمي الأكبر، المتمثل في مونديال قطر 2022.