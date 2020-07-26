ضربة جزاء أم طرد؟ فاروق جعفر يكشف مجاملة حكام أفارقة للزمالك (فيديو)

وفي لقاء تلفزيوني بقناة الزمالك، قال جعفر -مدرب فريق الزمالك والمنتخب المصري السابق لكرة القدم- إنه كان يجلس مع الحكام قبل المباريات الأفريقية للزمالك في فترة ثمانينيات القرن الماضي عندما كان قائدا للفريق مع بعض أعضاء الجهاز الفني.

وأضاف أن الحكم كان يخيّره بين أن يحتسب له ضربة جزاء أو أن يطرد لاعبًا من المنافسين لمساعدته فى تحقيق الفوز، وذلك مقابل أن يتسوق الحكام في متاجر بورسعيد ويأخذون كل ما يحتاجونه والنزول فى فندق فخم.

وأكد جعفر أن ذلك كان يحدث مع كل الفرق التي كانت تلعب في أفريقيا آنذاك كالأهلي والإسماعيلي و"المقاولون العرب" والمحلة. وقال إن هناك هدفًا أحرزه علي أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه.

علي مدي ست سنوات كامله كابتن للنادي الاهلي وايضا كنت كابتن لمنتخب مصر لم اجلس يوما مع حكم في مباراه لا محليا ولا افريقيا ولا دوليا — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) July 24, 2020

وأشار إلى أن مصر تم مجاملتها أيضًا في إحدى مباريات التصفيات المؤهلة لمونديال عام 1990، بعدما ألغى الحكم هدفًا صحيحًا للفريق المنافس وتأهل المنتخب لكأس العالم في إيطاليا آنذاك.

هذا وقد حذفت قناة الزمالك مقطع الفيديو بعد نشره على يوتيوب ولاحقت ناشره بحجة حقوق البث، بينما أشعلت تصريحات جعفر بشأن المجاملات التحكيمية من أجل تحقيق الفوز فى المواجهات الأفريقية، وسائل التواصل الاجتماعي.

مسؤولي وكبار نادي الزمالك.. يا كابتن فاروق جعفر.. ليه بتعملوا كدة في ناديكم !!! pic.twitter.com/IvCmlonNoA — Karim Said- كريم سعيد (@KarimSaid) July 24, 2020

وتصدرت وسوم (#فاروق_جعفر) و(#فاروق_فضح_الزمالك) و(#روقا_بطولاته_حرام) و(#روقا_والبطولات_المسروقه)، قائمة التفاعل على موقع تويتر في مصر بمئات آلاف التغريدات، خاصة من جمهور النادي الأهلي المنافس للزمالك، والتناوش حول أحقية لقب نادي القرن الأفريقي.

شاهد أحمد جمال هوا بيغمز لفاروق جعفر علشان ميكملش😂#فاروق_فضح_الزمالك pic.twitter.com/vjseLVzCCf — 🇪🇬Mostafa Fouda🦅❤ (@mostafaadel90) July 25, 2020

ولاحقًا، قال فاروق جعفر إن تصريحاته فُسرت بشكل خاطئ وإنه لم يقصد الإساءة لأي أحد، وأضاف أنه لم يتحدث على الإطلاق عن دفع أي فريق مصري أموالا لأي حكم من أجل الفوز.

وقال "تحدثت فقط عن واقعة حضرتها بالفعل عام 79 -وللعلم الزمالك خسر تلك المباراة- وأنه يتم عرض هذا الأمر على الأندية، ولكن الأندية لا توافق. لم أقصد نهائيًا أن منتخب مصر وصل لمونديال 1990 بتدابير غير أخلاقية، لم أقل ذلك".

أول رد من الكابتن فاروق جعفر بعد التصريحات المثيرة اللى الاهلاويه عاملين حفله عليها pic.twitter.com/2bQNkwGfAH — تامر عبدالحميد_Donga (@Tamer_Donga_20) July 25, 2020

فاروق جعفر وفضحية الحكام علي قناة الزمالك #فاروق_فضح_الزمالك pic.twitter.com/vhzsqKb9jT — Fekry Mohamed (@FekryMoo) July 25, 2020

يا نهار مش فايت..

دى اعترافات الكابتن فاروق جعفر توقع اتخن وأكبر يافطة!! — Ibrahim Elminesy (@Elminesy) July 24, 2020

https://twitter.com/AAhlynews/status/1287085088015093760?ref_src=twsrc%5Etfw

إسمعني يا بييييه أبو سنيده هو ال هگر دماغ فاروق وخلي #فاروق_فضح_الزمالك وقال انهم كان بيرشوا الحكام في إفريقيا يا بيييه 😁 pic.twitter.com/MuZktTNxit — Ahmed Kassab (@Mido_Kasab) July 25, 2020