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البريميرليغ: ليفربول يختتم الموسم بثلاثية في شباك نيوكاسل (فيديو)

26/7/2020

واستقبل ليفربول أسرع هدف في شباكه في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ سكنت الكرة مرمى الحارس أليسون بيكر بعد مرور 26 ثانية فقط، مسجلةً الهدف الأول في المباراة، وهدف التقدّم لفريق نيوكاسل يونايتد.

وعدّل النتيجة مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك بضربة رأس قوية قبل سبع دقائق من نهاية الشوط الأول.

وأجرى المدير الفني لبطل الدوري، يورغن كلوب خمسة تغييرات على التشكيلة التي فازت 5-3 على تشلسي، الأربعاء الماضي.

وأضاف البلجيكي أوريغي (لم يكن قد سجل أي هدف في الدوري منذ هز الشباك مرتين أمام إيفرتون في 4 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي) الهدف الثاني بتسديدة في الدقيقة 59.

وأشرك كلوب الثلاثي الهجومي ساديو ماني وروبرتو فيرمينو ومحمد صلاح في الدقيقة 64 من أجل إضافة المزيد من الأهداف.

وأهدر المصري صلاح فرصة إضافة هدفه رقم 20 في الدوري هذا الموسم، وسدد الكرة في القائم، بينما اختتم زميله ماني الأهداف في الدقيقة 89.

وقال فان دايك: "كنا ندرك أن الأمور ستكون صعبة، وجعلنا الأمور أصعب على أنفسنا بعد أن استقبلنا الهدف بعد عدد قليل من الثواني لا أعرف عددها، لكننا لعبنا بقوة، وأعتقد أن الشوط الثاني كان رائعًا، من الرائع إنهاء الموسم بشكل مميز".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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