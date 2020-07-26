أسرة صلاح تحتفل ببطولاته مع ليفربول في ملعب أنفيلد (صور)

وظهر النجم المصري في الصور التي نشرها عبر تويتر برفقة زوجته وابنتيه في ملعب "أنفيلد" أمام كؤوس البطولات الأربعة: بطولة العالم للأندية، دوري أبطال أوربا، وكأس السوبر الأوربي، وأخيرا الدوري الإنجليزي الممتاز الذي فاز به مع ناديه هذا الموسم.

ويعد هذا هو أول ظهور لابنة محمد صلاح الصغيرة "كيان" التي رزق بها في فبراير/ شباط الماضي.

ولفتت "مكة" ابنة محمد صلاح الكبرى الأنظار بوضعها تاج كأس الدوري على رأسها في إحدى الصور، إشارة للملك المصري صلاح كما يلقب في إنجلترا.

وكان ليفربول قد حسم لقب الدوري الإنجليزي، في الجولة الحادية والثلاثين، بعد خسارة مانشستر سيتي أمام تشلسي.

ورفع ليفربول درع الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي لأول مرة منذ ثلاثين عاماً، يوم الأربعاء الماضي، عقب الفوز على تشلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في الجولة السابعة والثلاثين في ملعب إنفيلد.

يُذكر أن ليفربول سيخوض اليوم الأحد آخر مباريات موسم الدوري الإنجليزي، حيث سيواجه نيوكاسل.

ويلعب محمد صلاح في صفوف ليفربول منذ صيف 2017، قادما من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو.