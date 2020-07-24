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كلوب يدافع عن ليفربول ردا على اتهامات لامبارد (فيديو)

المشادة بين كلوب ولامبارد
المشادة بين كلوب ولامبارد
24/7/2020

وجاءت اتهامات لامبارد لليفربول عقب مشادة مع كلوب خلال انتصار ليفربول 5-3 يوم الأربعاء في ملعب أنفيلد.
وقال كلوب إن أمام لامبارد الكثير ليتعلمه للسيطرة على أعصابه. وأضاف: "لا نعرف التكبر والغرور. سيطرت مشاعر المنافسة على فرانك وأقدر وأحترم هذا الأمر. قل ما يحلو لك في هذا الموقف. كان مجرد تنفيس عن المشاعر. جاء من أجل الفوز والتأهل لدوري الأبطال وأحترم هذا كثيرا".

وقال كلوب: "لكن ما يجب عليه أن يتعلمه أن التحدث عن هذه الأمور بعد المباراة ليس جيدا. إنه مدرب شاب لكن يجب أن يتعلم من هذه المواقف".

وأضاف: "يتعين على أي رياضي أن يطوي الصفحة بعد صفارة نهاية المباراة. لم يفعل ذلك وهو أمر لم يعجبني بصراحة. السبب الوحيد في تعليقي على هذا الموقف أنه تحدث عن الواقعة بعد المباراة".

وأبدى لامبارد أسفه للغة التي استخدمها لكنه برر انفعاله بسبب تصرفات بدلاء ليفربول وجهازه الفني.

وكال كلوب المديح لقائد الفريق جوردان هندرسون بعد اختياره أفضل لاعب في إنجلترا في العام بناء على تصويت أعضاء رابطة كتاب الرياضة. وقال إن هندرسون نال الجائزة عن "جدارة واستحقاق".

وأضاف "أنا فخور جدا بهندرسون فهو يتمتع بشخصية استثنائية. ساعدني منذ اليوم الأول وأحاول أيضا مساعدته. إنه انجاز خاص. مرونته هي التي جعلته في المكانة التي يستحقها الآن. السؤال الذي أوجهه لأي لاعب كرة قدم ما الذي يجعلك لاعبا كبيرا؟ الموهبة أمام طريقة تصرفك؟ أعتقد أن هندرسون يمزج بينهما فهو لاعب استثنائي  قادر على المنافسة على أعلى المستويات.

المصدر : رويترز
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