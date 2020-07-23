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متوشحا بعلم مصر.. محمد صلاح يتوج مع زملائه بلقب البريميرليغ (فيديو وصور)

محمد صلاح الوحيد الذي لف علم بلده عليه من لاعبي ليفربول
محمد صلاح الوحيد الذي لف علم بلده عليه من لاعبي ليفربول
23/7/2020

محمد صلاح الوحيد الذي لف علم بلده عليه من لاعبي ليفربول، مما أدخل السعادة على قلوب ملايين المصريين، في لحظة تتويج ليفربول التاريخية بكأس البريميرليغ بعد 30 عاماً من الانتظار.

وتحدث محمد صلاح عن إحساسه وفرحة لاعبي ليفربول وحمل اللقب الغالي، وقال إنه يوم تاريخي للنادي، معبرًا عن بالغ سعادته بالفوز وحصوله على الميدالية التي تكاد تكون الأغلى في تاريخه، كما عبر عن افتقاده لوجود الجمهور في الملعب.

واحتفل ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على ضيفه تشلسي  5-3، الأربعاء، في الجولة 37 وقبل الأخيرة من المسابقة.

وبهذا الفوز، واصل ليفربول سجله الرائع على ملعبه "إنفيلد" في الدوري وبقي من دون هزيمة للموسم الثالث على التوالي للمرة الأولى في تاريخ النادي.

جاءت مباراة ليفربول وتشلسي في إنفيلد مثيرة بأحداثها وأهدافها الثمانية حيث احتفل الـ"ريدز" بلقب طال انتظاره.

ليفربول الذي ضمن فوزه بلقبه الأول في الدوري للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود قبل سبع مباريات من نهاية الموسم، رفع رصيده إلى 96 نقطة بفارق 18 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني.

بينما فشل تشلسي في الاحتفاظ بالمركز الثالث والخروج بنقطة كانت ستضمن له مقعدا في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وأصبح تشلسي في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف مانشستر يونايتد الثالث (63 نقطة لكل منهما) متقدمَين بنقطة عن ليستر الخامس.

ويستضيف تشلسي في المرحلة الأخيرة فريق ولفرهامبتون، بينما يلتقي مانشستر يونايتد مع ليستر سيتي خارج الديار في مباراة حاسمة حيث سيكون التعادل كافياً لبلوغه دوري الأبطال، بينما يحتاج ليستر سيتي إلى الفوز لضمانها.

المصدر : الجزيرة مباشر + بي إن سبورتس
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