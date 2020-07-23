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رئيس نادٍ مصري: سأعاقب من يصاب بكورونا

رئيس نادي سموحة المصري فرج عامز
رئيس نادي سموحة المصري فرج عامز
22/7/2020

قال فرج عامر في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" إنه "سيتم فرض عقوبات رادعة على كل من سيصاب بفيروس كورونا المستجد من اللاعبين أو الجهاز الفني لفريق سموحة عقب عودة الدوري الممتاز".

وأوضح عامر أن "العقوبات ستكون مالية على كل من سيصاب بفيروس كورونا، وذلك بسبب عدم الحفاظ على صحته وتهديد سلامة الآخرين بالفريق، وعدم الالتزام بإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية" التي يفرضها النادي.

وأعلنت اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري ظهور 18 حالة إصابة كورونا بفريق الإنتاج الحربي وحالتين في فريق سموحة وثلاث حالات في فريق الإسماعيلي وحالة أخرى في فريق المصري.

وأعلن الاتحاد المصري للعبة عودة منافسات بطولة الدوري المحلي في بداية أغسطس/ آب المقبل بعد توقف الموسم منذ مارس/ آذار الماضي بسبب جائحة كورونا.

وسيعود الدوري المصري بمواجهة بين الزمالك والمصري البورسعيدي يوم السادس من أغسطس/ آب المقبل في استاد برج العرب، بينما تلعب مباراة القمة بين الأهلي وغريمه الزمالك يوم 22 من نفس الشهر في استاد القاهرة.

ويستأنف الأهلي، المتصدر بفارق 16 نقطة عن أقرب مطارديه بعد 17 جولة، مبارياته بمواجهة إنبي في التاسع من أغسطس/ آب في استاد القاهرة.

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة.

المصدر : صحف مصرية
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