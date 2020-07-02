البث الحي
رياضة

شاهد: هدف غريب ينقذ ميلان في الوقت بدل الضائع ويمنحه التعادل مع سبال

2/7/2020

وأحرز صاحب الأرض أحد أفضل أهداف الموسم عن طريق سيرجيو فلوكاري البالغ عمره 38 عاما.

وكان سبال، الذي لعب الشوط الثاني بعشرة لاعبين، في طريقه لتحقيق فوز غير متوقع قبل أن يرسل أليكسيس سيلميكرز تمريرة داخل منطقة الجزاء لكن فيكاري الذي لم يتعرض لأي ضغط حولها بشكل غريب بالخطأ داخل مرماه.

وتقدم سبال في الدقيقة 13 بعد خطأ فادح في دفاع ميلان إذ اصطدمت الكرة بثلاثة مدافعين بعد ركلة ركنية قبل أن تصل إلى ماتيا فالوتي ليضعها في الشباك.

وأضاف فلوكاري الهدف الثاني عند مرور نصف ساعة من اللعب بعدما لمح جيانلويجي دونارونا حارس الفريق الضيف بعيدا عن مرماه ليضع الكرة في شباكه من 35 مترا.

وهز هاكان شالهان أوغلو لاعب ميلان الشباك لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي وجود تسلل ضد أنتي ربيتيش.

وطُرد ميركو فالديفيوري لاعب سبال في نهاية الشوط الأول بسبب تدخل عنيف ضد تيو هرنانديز وأشهر الحكم في البداية البطاقة الصفراء لكنه غير القرار إلى طرد بعد مراجعة حكم الفيديو.

وقلص ميلان، الذي سدد 25 كرة في المرمى وحصل على 16 ركلة ركنية، عبر رفائيل لياو الفارق في الدقيقة 79 قبل أن ينقذه هدف فيكاري الغريب.

وأشرك ميلان زلاتان إبراهيموفيتش البالغ عمره 38 عاما في الشوط الثاني بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق عانى منها خلال فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبقي ميلان في المركز السابع وله 43 نقطة بينما يحتل سبال المركز قبل الأخير برصيد 19 نقطة.

وقال لويجي دي بياجيو مدرب سبال "هذه نتيجة محبطة. هذا طبيعي بعد كل هذا المجهود والركض كثيرا. نشعر بمرارة. نحن على قيد الحياة ودعونا نواصل ما بدأناه لأنه لا يمكن طلب المزيد من اللاعبين. أنا فخور للغاية بما فعلوه".

المصدر : وكالات
المزيد من رياضة

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

مصر تقترب من نهائيات أفريقيا بعد فوزها بثلاثية على توغو (فيديو)

(الجزيرة)

بعد صلاح.. اتحاد الكرة المصري يعلن إصابة النني بكورونا

إصابة محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر بفيروس كورونا مواقع التواصل (مواقع التواصل)

هدف عالمي من منتصف الملعب بدوري أمم أوربا (فيديو)

هدف عالمي من منتصف الملعب بدوري أمم أوربا
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)