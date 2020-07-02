المغربي أشرف حكيمي ينتقل إلى إنتر ميلان.. كيف ودعه ريال مدريد؟

وتدرج حكيمي، 21 عاما، في الفئات السنية في ريال مدريد بعد الانضمام إلى أكاديمية النادي في 2006. وقضى آخر موسمين على سبيل الإعارة في بروسيا دورتموند.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام إيطالية ذكرت أن إنتر سيدفع 40 مليون يورو، (نحو 45 مليون دولار)، مقابل الحصول على خدمات الظهير الأيمن.

وقال ريال مدريد في بيان "يتوجه النادي بالشكر إلى أشرف على إخلاصه وتفانيه لسنوات واحترافيته والنموذج الطيب الذي ضربه لبقية اللاعبين منذ الانضمام إلى الأكاديمية في 2006 ونتمنى له كل التوفيق في مسيرته المقبلة".

بيان رسمي: أشرف

ريال_مدريد — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) July 2, 2020

وودع حكيمي جماهير دورتموند عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت في رسالة مفعمة بالمشاعر أعلن فيها رحيله عن النادي بعد أن خاض 73 مباراة وسجل 12 هدفا خلال وجوده في ألمانيا.

وكتب اللاعب المغربي على تويتر "حان الوقت لإنهاء فترة رائعة في مسيرتي. بعد عامين رائعين استعد لمغادرة النادي الذي منحني الكثير من اللحظات السعيدة".

ويحتل إنتر المركز الثالث في الدوري الإيطالي خلف يوفنتوس المتصدر ولاتسيو ويسير في طريقه للتأهل لدوري أبطال أوربا.

https://twitter.com/barca_2006/status/1278720571593895936?ref_src=twsrc%5Etfw

حرام اشرف حكيمي يتباع 😞 — KeShooZ☝ (@Elkashef_Ak) July 2, 2020

*رغبة اللاعب باللعب كأساسي بشكل منتظم – أشرف حكيمي . https://t.co/o2EAoZ9xHL — SìR .. Mohammed!🇸🇦 (@El_PaTrRoN92) July 2, 2020