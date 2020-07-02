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المغربي أشرف حكيمي ينتقل إلى إنتر ميلان.. كيف ودعه ريال مدريد؟

اللاعب المغربي أشرف حكيمي
اللاعب المغربي أشرف حكيمي
2/7/2020

وتدرج حكيمي، 21 عاما، في الفئات السنية في ريال مدريد بعد الانضمام إلى أكاديمية النادي في 2006. وقضى آخر موسمين على سبيل الإعارة في بروسيا دورتموند.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام إيطالية ذكرت أن إنتر سيدفع 40 مليون يورو، (نحو 45 مليون دولار)، مقابل الحصول على خدمات الظهير الأيمن.

وقال ريال مدريد في بيان "يتوجه النادي بالشكر إلى أشرف على إخلاصه وتفانيه لسنوات واحترافيته والنموذج الطيب الذي ضربه لبقية اللاعبين منذ الانضمام إلى الأكاديمية في 2006 ونتمنى له كل التوفيق في مسيرته المقبلة".

وودع حكيمي جماهير دورتموند عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت في رسالة مفعمة بالمشاعر أعلن فيها رحيله عن النادي بعد أن خاض 73 مباراة وسجل 12 هدفا خلال وجوده في ألمانيا.

وكتب اللاعب المغربي على تويتر "حان الوقت لإنهاء فترة رائعة في مسيرتي. بعد عامين رائعين استعد لمغادرة النادي الذي منحني الكثير من اللحظات السعيدة".

ويحتل إنتر المركز الثالث في الدوري الإيطالي خلف يوفنتوس المتصدر ولاتسيو ويسير في طريقه للتأهل لدوري أبطال أوربا.

https://twitter.com/barca_2006/status/1278720571593895936?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : خدمة سند + رويترز
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