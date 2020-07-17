شاهد: ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني للمرة الـ34 في تاريخه

وقبل إقامة الجولة الأخيرة، أصبح رصيد ريال مدريد 86 نقطة من 37 مباراة وبفارق سبع نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، والذي خسر 2-1 على أرضه أمام أوساسونا، الخميس أيضًا.

وسجل بنزيمة الهدف الأول في الدقيقة 29 بعدما سدد من مدى قريب بين قدمي حارس فياريال، سيرجيو أسينخو، وأضاف بنزيمة الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 77.

ووضع بنزيمة الكرة في الشباك قبلها بلحظات، بعدما تلقى تمريرة سيرجيو راموس عند تنفيذ ركلة الجزاء، لكن الحكم قرر إعادة الركلة؛ بسبب دخول اللاعب الفرنسي منطقة الجزاء بشكلٍ مبكر.

سجل كريم بنزيمة هدفين خلال المباراة ليصبح هداف الدوري الإسباني في نسخته الحالية (ا. ف. ب)

وتولى هداف ريال مدريد تنفيذ الركلة بنفسه عند إعادتها، وسدد كرة أرضية قوية داخل المرمى ليرفع رصيده إلى 21 هدفا هذا الموسم.

وقلص فياريال الفارق بضربة رأس من فيسنتي إيبورا، وكان قريبًا من إدراك التعادل أيضًا، بينما اعتقد ماركو أسينسيو أنه سجل الهدف الثالث للريال، قبل إلغائه في الثواني الأخيرة.

وبعد المباراة رفع راموس قائد ريال درع الدوري في الهواء بملعب ألفريدو دي ستيفانو، الخالي من المشجعين، إذ خاض ريال مبارياته الأخيرة على ملعبه في ظل إجراء تجديدات في سانتياغو برنابيو.

وقال حارس الريال والفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، تيبو كورتوا: "من المذهل العودة بعد قضاء ثلاثة أشهر في منازلنا بسبب الإغلاق، وتحقيق عشرة انتصارات متتالية، لكني كنت أثق باستمرار في فريقي وكنت أعرف أن بوسعنا الفوز".