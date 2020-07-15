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إعلان موعد إنطلاق مونديال قطر 2022 وجداول المباريات (فيديو)

ستاد الوكرة أحد الملاعب التي تستضيف كأس العالم 2022 في قطر
ستاد الوكرة أحد الملاعب التي تستضيف كأس العالم 2022 في قطر
15/7/2020

ووفقاً لما جاء في البيان، فإن مباراة الافتتاح ستلعب في ستاد البيت، بينما المباراة النهائية ستكون في استاد لوسيل.

وقال ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر 2022 عبر قنوات الكاس" للمرة الأولى ستقام 4 مباريات في يوم واحد ويمكن للجمهور مشاهدة أكثر من مباراة في نفس اليوم".

وهناك أكثر من 3 مليارات ونصف مليار متابع بإمكانهم مشاهدة المباريات تلفزيونياً وذلك لموقع دولة قطر المميز جغرافياً.

4 مباريات يوميا

وسيتمكن جمهور كأس العالم لكرة القدم من مشاهدة أربع مباريات يوميا لأول مرة عبر التلفزيون خلال 11 ساعة في دور المجموعات بنسخة قطر 2022 بعد تأكيد جدول المباريات اليوم الأربعاء.

وبسبب المسافات القصيرة في التنقلات داخل قطر سيكون من الممكن للجماهير، التي ستحضر النهائيات بمشاركة 32 منتخبا، متابعة أكثر من مباراة باليوم الواحد.

وتبدأ المباريات في الساعة 1300 بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت غرينتش) بينما تنطلق آخر مباراة باليوم في الساعة 2200 بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت غرينتش ) وتنتهي قبل منتصف الليل.

وتقام المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 21 نوفمبر تشرين الثاني في استاد البيت الذي يسع 60 ألف مشجع والمصمم على شكل خيمة.

وتلعب المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر كانون الأول في استاد لوسيل الذي يسع 80 ألف مشجع ويستضيف أيضا الدور قبل النهائي مثل استاد البيت. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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