إعلان موعد إنطلاق مونديال قطر 2022 وجداول المباريات (فيديو)

ووفقاً لما جاء في البيان، فإن مباراة الافتتاح ستلعب في ستاد البيت، بينما المباراة النهائية ستكون في استاد لوسيل.

وقال ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر 2022 عبر قنوات الكاس" للمرة الأولى ستقام 4 مباريات في يوم واحد ويمكن للجمهور مشاهدة أكثر من مباراة في نفس اليوم".

وهناك أكثر من 3 مليارات ونصف مليار متابع بإمكانهم مشاهدة المباريات تلفزيونياً وذلك لموقع دولة قطر المميز جغرافياً.

ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر 2022 عبر #قنوات_الكاس: للمرة الأولى ستقام 4 مباريات في يوم واحد ويمكن للجمهور مشاهدة أكثر من مباراة في يوم واحد #الوعد2022 @roadto2022news pic.twitter.com/X5dxCy3Ujn — قنوات الكاس (@alkasschannel) July 15, 2020

4 مباريات يوميا

وسيتمكن جمهور كأس العالم لكرة القدم من مشاهدة أربع مباريات يوميا لأول مرة عبر التلفزيون خلال 11 ساعة في دور المجموعات بنسخة قطر 2022 بعد تأكيد جدول المباريات اليوم الأربعاء.

🚨رسمياً: الإعلان عن جدول مباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™️ 🚨 4⃣ مباريات كل يوم مباراة الافتتاح في استاد البيت ⛺ مباراة النهائي في استاد لوسيل 🏟️ أكثر من 3.5 مليار متابع بإمكانهم مشاهدة المباريات تلفزيونياً وذلك لموقع #قطر المميز جغرافياًhttps://t.co/rZdCCPh2nL pic.twitter.com/XqnCrqZ7In — Road to 2022 (@roadto2022) July 15, 2020

وبسبب المسافات القصيرة في التنقلات داخل قطر سيكون من الممكن للجماهير، التي ستحضر النهائيات بمشاركة 32 منتخبا، متابعة أكثر من مباراة باليوم الواحد.

وتبدأ المباريات في الساعة 1300 بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت غرينتش) بينما تنطلق آخر مباراة باليوم في الساعة 2200 بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت غرينتش ) وتنتهي قبل منتصف الليل.

🚨 2022 #WORLDCUP MATCH SCHEDULE 🚨 🏆 It all starts in Qatar on Monday 21 November 2022 🌏 🗓️👉 https://t.co/tIvYvRoy5j pic.twitter.com/yQvgGczszK — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020

وتقام المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 21 نوفمبر تشرين الثاني في استاد البيت الذي يسع 60 ألف مشجع والمصمم على شكل خيمة.

وتلعب المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر كانون الأول في استاد لوسيل الذي يسع 80 ألف مشجع ويستضيف أيضا الدور قبل النهائي مثل استاد البيت.