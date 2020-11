إعلان موعد إنطلاق مونديال قطر 2022 وجداول المباريات (فيديو)

ووفقاً لما جاء في البيان، فإن مباراة الافتتاح ستلعب في ستاد البيت، بينما المباراة النهائية ستكون في استاد لوسيل.

وقال ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر 2022 عبر قنوات الكاس" للمرة الأولى ستقام 4 مباريات في يوم واحد ويمكن للجمهور مشاهدة أكثر من مباراة في نفس اليوم".

وهناك أكثر من 3 مليارات ونصف مليار متابع بإمكانهم مشاهدة المباريات تلفزيونياً وذلك لموقع دولة قطر المميز جغرافياً.

وسيتمكن جمهور كأس العالم لكرة القدم من مشاهدة أربع مباريات يوميا لأول مرة عبر التلفزيون خلال 11 ساعة في دور المجموعات بنسخة قطر 2022 بعد تأكيد جدول المباريات اليوم الأربعاء.

وبسبب المسافات القصيرة في التنقلات داخل قطر سيكون من الممكن للجماهير، التي ستحضر النهائيات بمشاركة 32 منتخبا، متابعة أكثر من مباراة باليوم الواحد.

وتبدأ المباريات في الساعة 1300 بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت غرينتش) بينما تنطلق آخر مباراة باليوم في الساعة 2200 بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت غرينتش ) وتنتهي قبل منتصف الليل.

2022 #WORLDCUP MATCH SCHEDULE

It all starts in Qatar on Monday 21 November 2022

FIFA World Cup July 15, 2020