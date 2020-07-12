مصريون يسخرون ويفندون تبريرات مرتضى منصور لفيديو مسيء

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قد تداولوا مقطع فيديو منسوب إلى مرتضى منصور يسب فيه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، واللاعب محمود عبدالمنعم الشهير بـ (كهربا).

ومن العبارات التي قيلت في الفيديو على لسان مرتضى منصور "البلد دي مفيهاش راجل"، وهي الجملة التي تحولت خلال ساعات إلى وسم تصدر قائمة التفاعلات على موقع تويتر في مصر (#البلد_مفيهاش_راجل)، إلى جانب وسمين آخرين باسم (#مرتضي_منصور)، و(#مرتضي_مريض_نفسي).

وزعم مرتضى منصور عبر حساباته على منصات التواصل،إنه "تلقى على تليفونه الخاص في تمام الساعة الثالثة و54 دقيقه فجر اليوم الأحد، رسالة من ضابط المخابرات القطري أبو سنيده، يعترف فيها بأنه من قام بفبركة التسجيل الكاذب".

وتابع "كان أبو سنيده قد قام بتهديدي بأنه نجح في الحصول على برنامج يقوم من خلاله بضبط ترددات الصوت حتى تكون مقاربة لصوتي وفبركة تسجيلات صوتية لي لإحداث فتنه بيني وبين بعض الشخصيات في مصر".

واستقبل مستخدمو مواقع التواصل في مصر تصريحات منصور، ليس فقط بموجة سخرية وإنما قاموا بتفنيد منشوراته، وبيّنوا أنه هو من يفبرك الأدلة للتغطية على الإساءات التي وردت على لسانه في الفيديو والتي تعرضه للمساءلة القانونية، واعتبروا ذلك دليلًا على صحة الفيديو المنسوب إليه.

ممكن سؤال بعد إذن حضرتك

هو إزاى فوق مكتوب مرتضى — Akseena (@Akseena1) July 12, 2020

وفنّد الناشطون صور المحادثات التي استدل بها منصور على ادعاء الفبركة القطرية، ففي إحدى الرسائل يظهر اسم مرتضى منصور على واجهة المحادثة، الأمر الذي يعني أن لقطة الشاشة مأخوذة من هاتف الشخص المزعوم، وهو أمر غير منطقي.

وفي لقطة أخرى ظهرت إحدى الرسائل مرة بتاريخ 8 أغسطس/آب ومرة بتاريخ 16 أغسطس، وكلاهما الشهر المقبل، قبل أن يقوم منصور بحذفها وإعادة نشرها دون التاريخ بعدما لفت الناشطون النظر إليها.

فبركة…فبركة

على الطبلة وعلى السكسة 😂😂😂 pic.twitter.com/UjpE9Q9Whq — Mahmoud Abd Elhady (@sheekoo93) July 12, 2020

واعتبر الناشطون أن منصور هو من يفبرك الأدلة للخروج من مأزق الفيديو المنسوب إليه، كما أشار رواد مواقع التواصل إلى أن ضباط المخابرات في أي مكان، لا يكشفون عن هوياتهم أو أرقام هواتفهم لأحد أيا كان.

من ناحية أخرى، أعلن النادي الأهلي، ظهر اليوم، أن رئيسه محمود الخطيب تقدم ببلاغ للنائب العام المصري "ضد إهانة رئيس نادي الزمالك للبلد ومؤسساتها ومائة مليون مصري" حسبما جاء على حساب النادي في موقع تويتر.

🚨الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد إهانة رئيس الزمالك للبلد ومؤسساتها ومائة مليون مصري. pic.twitter.com/wemov2bOst — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 12, 2020

ووفق بلاغ الخطيب الذي تناقلته وسائل إعلام مصرية، أنه "فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس بفيديو تم تصويره داخل نادى الزمالك على مرأى ومسمع من الناس".

وتابع "(الفيديو) يتضمن عبارات يعف اللسان عن ذكرها على لسان رئيس الزمالك تسيء لرئيس الأهلي ولأسرته ولعائلته، وتسيء لمصر ومسئوليها وقياداتها ومؤسساتها وللمائة مليون مصري، وهي عبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وطلب الخطيب سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

أصغر مؤلف ضحك في مصر، نزل بوست بيكذب فيه الفيديو اللي متسربله ومعاه سكرين شوت لرسالة مبعوتاله، بس هو ماخدش باله ان اللي عامله الاسكرينة الفيك حاطط فيها اسمه يعني باعتها لنفسه زائد كمان التاريخ غلط 😂😂، راح ماسح البوست ومعدل الاسكرينة وماسح اسمه والتواريخ ومنزلها تاني 😂😂 pic.twitter.com/jYhUeDeTuF — MediaAhlawy74❤🏅🦅 (@MediaAhlawy74) July 12, 2020

إيه ده الإسم والتاريخ إتغيروا 😳😳

خلي بالك يا بيه أنت معمولك سحر مربوط في ديل قرموط عايم في المحيط الهادي pic.twitter.com/DozuNRPkAh — مُحَرّم (@moharam_yasser) July 12, 2020

يعني بالله عليك ..ظابط مخابرات وهيعترف علي نفسه برساله علي الواتس مكتوبه…ده لو غفير في نجع الدفاشنه مش هيعمل كده ….بس متقلقش رجالاتك هيصدقوك — M⭕h🅰️mmed El-🅱️shir🇪🇬🇪🇬 (@albsher_mam) July 12, 2020

تالت مره علشان أنت حبيبي خليها يوليو مش أغسطس 😂😂 pic.twitter.com/Nd5OvpRsoG — مُحَرّم (@moharam_yasser) July 12, 2020

دي الحقيقه قبل الحزف مرتضي بعث رسالة لمرتضي مفيش ابو سنيدة يا كذاب pic.twitter.com/MJZYM0ZMvC — جميل القطعاني 🇪🇬🇱🇾🇦🇪🇸🇦 (@55ggnnaa) July 12, 2020