شاهد: سترلينغ يقود السيتي لاكتساح برايتون بخماسية نظيفة

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله رحيم سترلينغ في الدقيقة 21 وأضاف غابريل غيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 44، ثم أضاف سترلينغ الهدف الثالث لمانشستر في الدقيقة 53، وسجل برناردو سيلفا الهدف الرابع في الدقيقة 56، قبل أن يسجل سترلينغ الهدف الخامس بمساعدة لاعبي برايتون في الدقيقة 81.

وكان السيتي قد فاز على ضيفه نيوكاسل بخماسية نظيفة، الخميس الماضي، بملعب الاتحاد، في الأسبوع الرابع والثلاثين.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثاني بفارق 21 نقطة خلف ليفربول، الذي توج بالفعل بلقب الدوري، وتوقف رصيد برايتون عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.

وهذا الفوز هو الثالث والعشرين لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في تسع مباريات والتعادل في ثلاث، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الخامسة عشر لبرايتون مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في 12 مباراة.

في حين، توقفت سلسلة انتصارات ليفربول على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة هذا الموسم بعدما تعادل إيجابيًا بهدف مقابل هدف مع بيرنلي في أنفيلد، اليوم السبت.

وأصبح رصيد ليفربول 93 نقطة قبل آخر ثلاث جولات مع محاولة الوصول إلى رقم مانشستر سيتي القياسي عندما حصد 100 نقطة منذ عامين.

وكانت آخر مرة فشل فيها ليفربول في الفوز بمباراة في الدوري في أنفيلد في يناير/ كانون الثاني 2019 عندما تعادل 1-1 مع ليستر سيتي.

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