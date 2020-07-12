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الأهلي المصري يرفع شكواه ضد مرتضى منصور إلى مجلس الوزراء

رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب (يمين) ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور (شمال)
رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب (يمين) ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور (شمال)
12/7/2020

وانتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لمرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وهو يشتم فيه رئيس الأهلي ولاعب الفريق الأول بالنادي محمود كهربا، فضلًا عن إهانة كل فرد مصري.

وكتب النادي الأهلي في بيان على تويتر: "طالب الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، في خطاب رسمي، اليوم، للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتدخل وحماية المصريين من تطاول رئيس نادي الزمالك".

وأضاف البيان "وذلك للتأكيد على ما يشير إليه دائمًا رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بأنه لا يوجد شخص فوق القانون ومحاسبة رئيس الزمالك على تجاوزاته غير الأخلاقية و"الفجة" التي تسيئ لسمعة الأسر المصرية".

وسخر ناشطون مصريون على وسائل التواصل الاجتماعي، من تصريحات رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، والتي برر فيها تسريب فيديو "الإساءة" المنسوب إليه، بعدما زعم أنه مفبرك.

واعتبر الناشطون أن منصور هو من يفبرك الأدلة للخروج من مأزق الفيديو المنسوب إليه، كما أشار رواد  مواقع التواصل إلى أن ضباط المخابرات في أي مكان، لا يكشفون عن هوياتهم ولا أرقام هواتفهم لأحد أيا كان.

وكان النادي الأهلي قد أعلن، ظهر الأحد، أن الخطيب تقدم ببلاغ للنائب العام المصري "ضد إهانة رئيس نادي الزمالك للبلد ومؤسساتها ومئة مليون مصري" حسبما جاء على حساب النادي في موقع تويتر.

ووفق بلاغ الخطيب الذي تناقلته وسائل إعلام مصرية، أنه "فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس، بفيديو تم تصويره داخل نادى الزمالك على مرأى ومسمع من الناس".

وتابع "(الفيديو) يتضمن عبارات يعف اللسان عن ذكرها وردت على لسان رئيس الزمالك تسيئ لرئيس الأهلي ولأسرته ولعائلته، وتسيء لمصر  وقياداتها ومؤسساتها وللمئة مليون  مصري، وهي عبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وطلب الخطيب سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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