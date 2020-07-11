شاهد: بيرنلي يفرض التعادل على ليفربول في "أنفيلد"

وأدرك جاي رودريغيز التعادل لبيرنلي في الدقيقة 69 بعدما تقدم ليفربول بهدف آندي روبرتسون في الشوط الأول.

وأصبح رصيد ليفربول 93 نقطة قبل آخر ثلاث جولات مع محاولة الوصول إلى رقم مانشستر سيتي القياسي عندما حصد 100 نقطة منذ عامين.

ويحتل بيرنلي المركز التاسع برصيد 50 نقطة.

وكانت آخر مرة فشل فيها ليفربول في الفوز بمباراة في الدوري في أنفيلد في يناير/كانون الثاني 2019 عندما تعادل 1-1 مع ليستر سيتي.

واقترب بيرنلي من انتزاع انتصار مفاجئ لكن البديل يوهان بيرغ غودموندسون سدد الكرة في العارضة قبل ثلاث دقائق من النهاية.

وتألق نيك بوب حارس بيرنلي وأنقذ العديد من الفرص من بينها تسديدة قوية من مدى قريب من محمد صلاح بعد مرور 18 دقيقة.

لكن سيطرة ليفربول أسفرت عن هدف حيث أرسل فابينيو كرة عرضية من ناحية اليسار قابلها روبرتسون بضربة رأس في المرمى في الدقيقة 34.

وأبعد الحارس بوب محاولة أخرى من ساديو ماني وكان وراء خروج الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف وحيد.

وكاد روبرتو فيرمينو أن يسجل هدفه الأول في الدوري في أنفيلد هذا الموسم لكنه سدد كرة ارتدت من القائم في الدقيقة 49.

وتطور أداء بيرنلي بشكل تدريجي في المباراة حتى انتزع التعادل بتسديدة متقنة من رودريغيز بعدما قابل المدافع جيمس تاركوفسكي كرة عرضية بضربة رأس.

وحصل ليفربول على فرصة للفوز في الوقت بدل الضائع لكن صلاح سدد كرة ضعيفة بقدمه اليمنى نحو الحارس بوب.