البث الحي
رياضة

شاهد: بيرنلي يفرض التعادل على ليفربول في "أنفيلد"

11/7/2020

وأدرك جاي رودريغيز التعادل لبيرنلي في الدقيقة 69 بعدما تقدم ليفربول بهدف آندي روبرتسون في الشوط الأول.

وأصبح رصيد ليفربول 93 نقطة قبل آخر ثلاث جولات مع محاولة الوصول إلى رقم مانشستر سيتي القياسي عندما حصد 100 نقطة منذ عامين.

ويحتل بيرنلي المركز التاسع برصيد 50 نقطة.

وكانت آخر مرة فشل فيها ليفربول في الفوز بمباراة في الدوري في أنفيلد في يناير/كانون الثاني 2019 عندما تعادل 1-1 مع ليستر سيتي.

واقترب بيرنلي من انتزاع انتصار مفاجئ لكن البديل يوهان بيرغ غودموندسون سدد الكرة في العارضة قبل ثلاث دقائق من النهاية.

وتألق نيك بوب حارس بيرنلي وأنقذ العديد من الفرص من بينها تسديدة قوية من مدى قريب من محمد صلاح بعد مرور 18 دقيقة.

لكن سيطرة ليفربول أسفرت عن هدف حيث أرسل فابينيو كرة عرضية من ناحية اليسار قابلها روبرتسون بضربة رأس في المرمى في الدقيقة 34.

وأبعد الحارس بوب محاولة أخرى من ساديو ماني وكان وراء خروج الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف وحيد.

وكاد روبرتو فيرمينو أن يسجل هدفه الأول في الدوري في أنفيلد هذا الموسم لكنه سدد كرة ارتدت من القائم في الدقيقة 49.

وتطور أداء بيرنلي بشكل تدريجي في المباراة حتى انتزع التعادل بتسديدة متقنة من رودريغيز بعدما قابل المدافع جيمس تاركوفسكي كرة عرضية بضربة رأس.

وحصل ليفربول على فرصة للفوز في الوقت بدل الضائع لكن صلاح سدد كرة ضعيفة بقدمه اليمنى نحو الحارس بوب.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من رياضة

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

مصر تقترب من نهائيات أفريقيا بعد فوزها بثلاثية على توغو (فيديو)

(الجزيرة)

بعد صلاح.. اتحاد الكرة المصري يعلن إصابة النني بكورونا

إصابة محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر بفيروس كورونا مواقع التواصل (مواقع التواصل)

هدف عالمي من منتصف الملعب بدوري أمم أوربا (فيديو)

هدف عالمي من منتصف الملعب بدوري أمم أوربا
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)