سمكة قرش تنهي حياة راكب أمواج في أستراليا (فيديو)

وكان الشاب يمارس رياضة ركوب الأمواج في وولي بيتش على بعد 630 كيلومترا شمال مدينة سيدني الأسترالية، عندما عضته سمكة قرش في ساقه.

وأوضحت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز في بيان أن "راكبي أمواج كثيرين هبوا لنجدته قبل أن يُنقل الشاب إلى الشاطئ"، غير أنه توفي في المكان رغم محاولات إنعاشه.

DEADLY SHARK ATTACK: A 20-year-old scuba diver was killed by a shark off the coast of Queensland, Australia, in an area popular with tourists that was the site of another deadly shark attack in April. @WhitJohnson reports. https://t.co/FKM0c1OiDb pic.twitter.com/T1RZfUrKnv

— World News Tonight (@ABCWorldNews) July 5, 2020