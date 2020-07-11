سمكة قرش تنهي حياة راكب أمواج في أستراليا (فيديو)

وكان الشاب يمارس رياضة ركوب الأمواج في وولي بيتش على بعد 630 كيلومترا شمال مدينة سيدني الأسترالية، عندما عضته سمكة قرش في ساقه.

وأوضحت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز في بيان أن "راكبي أمواج كثيرين هبوا لنجدته قبل أن يُنقل الشاب إلى الشاطئ"، غير أنه توفي في المكان رغم محاولات إنعاشه.

DEADLY SHARK ATTACK: A 20-year-old scuba diver was killed by a shark off the coast of Queensland, Australia, in an area popular with tourists that was the site of another deadly shark attack in April. @WhitJohnson reports. https://t.co/FKM0c1OiDb pic.twitter.com/T1RZfUrKnv — World News Tonight (@ABCWorldNews) July 5, 2020

ويعد هذا الهجوم القاتل هو الخامس لأسماك القرش في أستراليا منذ مطلع العام، بعد مصرع رجل (36 عامًا) قبل أسبوع أثناء ممارسته الصيد في جزيرة فريزر آيلاند السياحية الواقعة على بعد 400 كيلومتر شمال بريزبين (عاصمة ولاية كوينزلاند).

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قضى الشاب زاشاري روبا (23 عامًا) بعدما هاجمته سمكة قرش في مياه ولاية كوينزلاند.

Zachary Robba remembered as "one of the nicest young blokes you would ever meet". @JordanFabris9 #9News pic.twitter.com/jHjjkIimX3 — 9News Queensland (@9NewsQueensland) April 7, 2020

وتسجل أستراليا أحد أعلى معدلات هجمات أسماك القرش في العالم، غير أن الوفيات الناجمة عنها تبقى قليلة.

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