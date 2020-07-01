محمد صلاح: أبوتريكة رحب بأسئلتي "المملة" وكان أول من هنأني بالبريمرليغ (فيديو)

وأكد صلاح (28 عامًا) في جزء من لقائه مع قناة بي إن سبورتس، أنه كان يحاول الاستفادة من اللاعبين الكبار وعلى رأسهم محمد أبو تريكة، عندما تم تصعيده إلى المنتخب الأول عام 2011.

وتابع "زاملته لمدة عامين أو ثلاثة، وكنت أحرص دائما كلاعب ناشئ وقتها على محاولة الاستفادة منه مع اللاعبين الكبار مثل حسام غالي وعماد متعب ووائل جمعة ومحمد زيدان، خاصةً بعدما حصدوا بطولة كأس أمم إفريقيا 3 مرات متتالية".

🎙️ #خلك_في_البيت ولا تفوتوا الليلة اللقاء الخاص والحصري الذي يجريه محمد سعدون الكواري مع النجم المصري 🇪🇬 محمد صلاح ضمن برنامجك المفضل #Allo_beIN الساعة 1:20 بتوقيت مكة المكرمة على HD1 📺@ms3don | @mosalah | @trikaofficial | @WaelGomaa#beINStayAtHome pic.twitter.com/6cpIRIwG2s — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 30, 2020

وأضاف "أنا من نوعية الأشخاص الذين يوجهون أسئلة كثيرة دائما تصل إلى حدد الملل، لكن أبو تريكة كان يرد دائما على أسئلتي ويرحب بشغفي للتعلم ويجيب على كل أسئلتي، ومنذ ذلك الوقت تربطني معه علاقة جيدة للغاية وأنا حريص جدًا بالحفاظ عليها".

وتابع "لو أتيحت له الفرصة لحضور مباريات ليفربول يأتي إلى الملعب لمشاهدتي، كما قابلته أيضًا بعد نهائي دوري أبطال أوربا العام الماضي، وهو دائم الحرص على التواصل معي في كل مناسبة".

وقال "كان أبو تريكة أول من هنأني بعيد ميلادي الأخير، وكان كذلك أول من هنأني على التتويج بالبريمرليغ مؤخرًا".

🇪🇬 النجم المصري محمد صلاح يتحدث بصراحة مع محمد سعدون الكواري عن موسم ليفربول وعن علاقته مع أبوتريكة في لقاء خاص بعد تتويج الريدز بالدوري لمشاهدة اللقاء الكامل 👇

https://t.co/PN8FiRJOSZ@Ms3don | @MoSalah | @trikaofficial#Allo_beIN #beINPL pic.twitter.com/tkzPJ42SEA — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 30, 2020

وعن سبب انتقاله إلى ليفربول قال صلاح "كانت هناك مباراة لتشيلسي عنما كنت لاعبا في صفوفه أمام ليفربول على ملعب أنفيلد، وكانت أجواء لا توصف حقيقة، وتمنيت في هذا التوقيت أن ألعب لهذا الجمهور".

وتابع "وبعد ذلك رحلت إلى الدوري الإيطالي وتحديدا لفريق فيرونتينا ومنه إلى روما، وحين تلقيت عرضا للانتقال إلى ليفربول لم أتردد لحظة واحدة بسبب جماهير ليفربول العظيمة".

وقبل أيام، قال صلاح في لقاء حصري مع "بي إن سبورتس"، إن حلمه الرئيسي مع ليفربول قد تحقق بعد أن أحرزَ فريق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، معربًا عن امتنانه للجماهير العربية التي ساندته في رحلة استعادة لقب غاب عن الـ "ريدز" لثلاثة عقود.

وكان "الفرعون" المصري توّج الخميس الماضي رسميًا مع ناديه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب خسارة الوصيف مانشستر سيتي أمام تشيلسي 2-1 وتبخر آماله في ملاحقة رجال المدرب الألماني يورغن كلوب.

وهو اللقب الرابع لنجم كرة القدم المصرية محمد صلاح مع "الريدز" إذ أحرز ألقاب دوري أبطال أوربا وكأس السوبر الأوربية وكأس العالم للأندية العام الماضي.