إسبانيا: تفاعل واسع مع تسجيل ميسي 700 هدف خلال مسيرته

وسجل ميسي هدفًا في شباك أتلتيكو مدريد خلال مباراة جمعت الفريقين ببطولة الدوري الإسباني، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، وسدد ميسي ركلة جزاء، على ملعب "الكامب نو"، لتستقر في شباك أتلتيكو ويصل للهدف رقم 700 في مسيرته.

وتفاعل نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مع وصول ميسي للهدف رقم 700 في مسيرته داخل المستطيل الأخضر.

Leo #Messi scores 700th pro goal — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 1, 2020

🔵🔴 Another milestone for #UCL legend Leo Messi… 7⃣0⃣0⃣ goals for club & country 👏 Which records can he achieve next? Details 👇 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 1, 2020

Lionel Messi scored his 700th career goal for club and country last night — Sky Sports (@SkySports) July 1, 2020

الأسطورة ميسي يسجل 700 هدف خلال

مسيرته .. وقريباً سيصل لـ300 أسيست

بالأداء وبالأرقام هو ملك اللعبة تاريخياً💙❤️ pic.twitter.com/KEWW2gBfw8 — 💪أحمد صلاح الشافعي (@ahmed_messi_asd) June 30, 2020

700 not out. A breakdown of Messi's numbers.#3Sports pic.twitter.com/kKfj8bA27O — Michael Oti Adjei (@OtiAdjei) July 1, 2020

Congratulations Lionel Messi

7⃣0⃣0⃣ pic.twitter.com/rzA7cECnIG — Md Shariful Islam (@MdShari44181394) July 1, 2020

Congratulations to Leo Messi on his 700 career Goals👏👏❤️❤️💯 pic.twitter.com/QKCdTjJWPC — Muhammad Abubakar Hassan (@Abba10t) July 1, 2020

وقارن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي ميسي بين إنجازاته وإنجازات البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي رحل عن فريق ريال مدريد (الغريم التقليدي لبرشلونة)، ويلعب الآن لصالح فريق يوفنتوس الإيطالي.

Messi Stats Games-862

Assists-294

Goals-700 Ronaldo Stats Games – 1005

Assists – 223

Goals – 728 Cristiano Ronaldo has played 144 games more than Leo Messi in his entire career Per these stats who is the Greatest? #SilverSports pic.twitter.com/F1p8sV1dIN pic.twitter.com/r2KckVq2EM — Romeo Afrane Romano™🇬🇭🌏 (@RomeoAfrane1_) July 1, 2020

#Messi = GOAT.

Matches needed to reach 700 goals:

Messi= 862

CR = 974 pic.twitter.com/iMEarp68qu — Barca GameDay (@BarcaGameDay) July 1, 2020

Only two active footballers have scored 700 goals for club and country … Lionel Messi and Cristiano Ronaldo 🤝 pic.twitter.com/DmozLQbdls — ESPN FC (@ESPNFC) June 30, 2020

WHAT A GOAL CRISTIANO RONALDO 🤯 https://t.co/xs1IET2d2y — TC. (@totalcristiano) June 30, 2020

وبتعادل حامل لقب الموسم الماضي مع أتليتيكو مدريد، يظل برشلونة في المركز الثاني برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن متصدر الجدول، الريال (النادي الملكي) برصيد 71 نقطة، في حين يأتي أتليتيكو في المركز الثالث وبحوزته 59 نقطة.