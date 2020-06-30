البث الحي
رياضة

تأجيل كأس الأمم الأفريقية إلى 2022

30/6/2020

وقال أحمد أحمد رئيس الكاف في مؤتمر صحفي إن أزمة كوفيد-19 تسببت في تعليق منافسات كرة القدم في أرجاء القارة منذ مارس آذار مما قلص الوقت المتاح أمام استكمال التصفيات.

وكان من المقرر إقامة كأس الأمم في الفترة من التاسع من يناير/ كانون الثاني إلى السادس من فبراير/ شباط العام المقبل لكنها ستقام الآن في يناير 2022.

وقال أحمد "هذا القرار اتخذ بسبب حالة الشك المتعلقة بموقف أزمة فيروس كورونا الصحية وخاصة مشاكل جداول المباريات في ظل الحاجة لإقامة أربع جولات في التصفيات في الوقت المخصص للمباريات الدولية في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني".

وستقام بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين في يناير/ كانون الثاني خلال الفترة التي كانت مخصصة في الأصل لكأس الأمم الأفريقية بعد تأجيلها من أبريل نيسان في العام الحالي.

كما قررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها تقديم طلب إلى الكاميرون لاستضافة الدور قبل النهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا هذا العام.

وقال رئيس الكاف إن الدور قبل النهائي سيقام من مباراة واحدة يليه المباراة النهائية في سبتمبر/ أيلول على الأرجح.

وستتبع الإجراءات نفسها في كأس الاتحاد الأفريقي التي توقفت قبل الدور قبل النهائي. ويقام الدور قبل النهائي والنهائي في المغرب.

وأضاف أحمد "لكن علينا أن نرى ما سيحدث في هذه الجائحة وكيف سيكون الموقف. اتخذنا قرارا اليوم لكن كل شيء قد يتغير غدا".

وقرر الكاف إلغاء بطولة أفريقيا للسيدات هذا العام. ولم يستطع الاتحاد الأفريقي العثور على دولة تستضيف البطولة بعد انسحاب الكونغو العام الماضي.

لكن الكاف قال إنه  سيدشن دوري أبطال أفريقيا للسيدات في 2021.

وقال الاتحاد الأفريقي إنه خصص 16.2 مليون دولار إضافية لمساعدة الاتحادات الأعضاء على مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19. وستحصل كل دولة على 300 ألف دولار إضافية.

المصدر : رويترز
المزيد من رياضة

عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)

أقوى رجل في العالم يحطم رقما قياسيا في "الرفعة المميتة" (فيديو)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

مصر تقترب من نهائيات أفريقيا بعد فوزها بثلاثية على توغو (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

بتكوين تقترب من أعلى سعر لها على الإطلاق

بتكوين تكسر حاجز 18 ألف دولار وتقترب من أعلى مستوياتها (رويترز)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)