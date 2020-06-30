تأجيل كأس الأمم الأفريقية إلى 2022

وقال أحمد أحمد رئيس الكاف في مؤتمر صحفي إن أزمة كوفيد-19 تسببت في تعليق منافسات كرة القدم في أرجاء القارة منذ مارس آذار مما قلص الوقت المتاح أمام استكمال التصفيات.

وكان من المقرر إقامة كأس الأمم في الفترة من التاسع من يناير/ كانون الثاني إلى السادس من فبراير/ شباط العام المقبل لكنها ستقام الآن في يناير 2022.

وقال أحمد "هذا القرار اتخذ بسبب حالة الشك المتعلقة بموقف أزمة فيروس كورونا الصحية وخاصة مشاكل جداول المباريات في ظل الحاجة لإقامة أربع جولات في التصفيات في الوقت المخصص للمباريات الدولية في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني".

عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF اجتماعاً بالفيديو يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020 لمناقشة مستقبل البطولات والأمور المتعلقة بانتشار وباء COVID-19. وقد قررت اللجنة ما يلي: — CAF – AR (@caf_online_AR) June 30, 2020

وستقام بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين في يناير/ كانون الثاني خلال الفترة التي كانت مخصصة في الأصل لكأس الأمم الأفريقية بعد تأجيلها من أبريل نيسان في العام الحالي.

كما قررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها تقديم طلب إلى الكاميرون لاستضافة الدور قبل النهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا هذا العام.

وقال رئيس الكاف إن الدور قبل النهائي سيقام من مباراة واحدة يليه المباراة النهائية في سبتمبر/ أيلول على الأرجح.

وستتبع الإجراءات نفسها في كأس الاتحاد الأفريقي التي توقفت قبل الدور قبل النهائي. ويقام الدور قبل النهائي والنهائي في المغرب.

وأضاف أحمد "لكن علينا أن نرى ما سيحدث في هذه الجائحة وكيف سيكون الموقف. اتخذنا قرارا اليوم لكن كل شيء قد يتغير غدا".

وقرر الكاف إلغاء بطولة أفريقيا للسيدات هذا العام. ولم يستطع الاتحاد الأفريقي العثور على دولة تستضيف البطولة بعد انسحاب الكونغو العام الماضي.

لكن الكاف قال إنه سيدشن دوري أبطال أفريقيا للسيدات في 2021.

وقال الاتحاد الأفريقي إنه خصص 16.2 مليون دولار إضافية لمساعدة الاتحادات الأعضاء على مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19. وستحصل كل دولة على 300 ألف دولار إضافية.