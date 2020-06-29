تمريرة بالكعب لبنزيمة في مباراة إسبانيول تشعل مواقع التواصل (فيديو)

وقام كريم بنزيما بتمريرة إلى زميله في ريال مدريد، كاسيميرو، بالكعب بطريقة رائعة أذهلت جميع الحاضرين، لينتصر اللوس بلانكوس ضد إسبانيول ويستعيد صدارة الليغا من برشلونة.
هدف ⚽
👑 تمريرة حاسمة إبداعية – فنية من كريم بنزيمة#beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/MuZvraJwps
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 28, 2020
ويعيش بنزيما أفضل فتراته مع النادي الملكي خاصة وبعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث أصبح الآن هو النجم الأول لريال مدريد.
وأشعلت التمريرة الرائعة مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها عشاق الساحرة المستديرة.
زيدان يحسم اختياره🗣
"كعب بنزيمة اليوم أجمل من تمريرة جوتي بالكعب لكريم نفسه منذ 11 عامًا في 2009". pic.twitter.com/r1pL5LAbqo
— FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 28, 2020
*🗣️ خوانما رودريجيز (الشرينجيتو): بنزيمة يجب أن يكون ضمن الثلاثة المرشحين لتحقيق الكرة الذهبية.B9 pic.twitter.com/YTtvLUehgs
— أ / سعدون 🎙️🇴🇲| (@b097BViGO5qJy7D) June 29, 2020
كلمنى عن كعب بنزيمه🔥🔥🔥 pic.twitter.com/yqWi8KIwKq
— Amr Hatem (@AmrHate21997721) June 28, 2020
رائعة ريال مدريد في شباك إسبانيول
كعب بنزيمة 🤩#في_إسبانياpic.twitter.com/G8j7GagGXK
— FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 28, 2020
https://twitter.com/manch_10/status/1277345220519223298?ref_src=twsrc%5Etfw
بنزيما زعل المدافع بالاسيست 😂😂 pic.twitter.com/snnjKyp4Dk
— Manar M. Sarhan (@ManarSarhan) June 28, 2020
كعب سحري من بنزيما 👏👏👏👏
— محمد عواد (@mohammedawaad) June 28, 2020