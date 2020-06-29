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تمريرة بالكعب لبنزيمة في مباراة إسبانيول تشعل مواقع التواصل (فيديو)

تمريرة بنزيما إلى زميله في ريال مدريد، كاسيميرو، بالكعب
تمريرة بنزيما إلى زميله في ريال مدريد، كاسيميرو، بالكعب
29/6/2020

وقام كريم بنزيما بتمريرة إلى زميله في ريال مدريد، كاسيميرو، بالكعب بطريقة رائعة أذهلت جميع الحاضرين، لينتصر اللوس بلانكوس ضد إسبانيول ويستعيد صدارة الليغا من برشلونة.

ويعيش بنزيما أفضل فتراته مع النادي الملكي خاصة وبعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث أصبح الآن هو النجم الأول لريال مدريد.

وأشعلت التمريرة الرائعة مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها عشاق الساحرة المستديرة.

https://twitter.com/manch_10/status/1277345220519223298?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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