بلماضي يرفض تدريب منتخب الإمارات رغم الإغراءات الكبيرة..ما السبب؟

وذكر تقرير إخباري لموقع سبورتس نيوز ديزاد، اليوم الجمعة، مسؤولا كبيرا في الاتحاد الإماراتي ظل على تواصل مع بلماضي لأشهر عدة بهدف إقناعه بتدريب المنتخب "الأبيض".
ونقل الموقع الإخباري عن مصادر وصفها بـ" الموثوقة " أن المسؤول ذاته اقترح على بلماضي راتبًا ضخمًا يتجاوز 500 ألف يورو شهريًا، فضلًا عن عددٍ من المزايا الأخرى والمغرية جدًا.
صحيفة: جمال بلماضي يرفض عرضاً لتدريب «الأبيض» https://t.co/JhVlihWMJ7 | #الإمارات_اليوم
— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 23, 2020
وكان هذا العرض سيجعل بلماضي، واحدا من بين المدربين الأعلى أجرًا في العالم، حسب الموقع الإخباري.
لكن بلماضي اعتذر عن قبول هذا العرض الذي لا يُرفض؛ لعزمه على مواصلة مغامرته مع "منتخب الخضر" بهدف بلوغ مونديال قطر 2022، وتقديم بطولة تاريخية.
يذكر أن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي قال في مقابلة مع الإذاعة الجزائرية، الثلاثاء الماضي، إن بلماضي تلقى عددًا من العروض، مؤكدًا بقاءه حتى نهاية عقده بعد مونديال 2022.
خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم يؤكد أن مدرب المنتخب جمال بلماضي يعد من أفضل المدربين في العالم مبينا أن الهدف القادم للمدرب الشاب هو قيادة المنتخب إلى مونديال قطر 2022 pic.twitter.com/5E5DoTZJpT
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) June 23, 2020
#خير_الدين_زطشي رئيس الإتحاد #الجزائري : #جمال_بلماضي مستمر حتى نهاية عقده في ختام 2022 مع منتخب #الجزائر ولا صحة لأنباء رحيله عن #الخضر 🇩🇿⚽️#جريدة_الوطن_القطرية #Algeria #لأجل_قطر_كلنا_في_البيت #Qatar pic.twitter.com/73HXV3gXne
— جريدة الوطن (@al_watanQatar) June 24, 2020