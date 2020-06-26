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بعد انتظار 30 سنة.. ليفربول بطل الدوري الإنجليزي

المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب
المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب
25/6/2020

وحقق ليفربول لقبًا طال انتظاره 30 عامًا، بواقع 28 فوزًا وتعادلين وخسارة واحدة، في 31 أسبوعًا جمع خلالها 86 نقطة.

ومن ملعب ستامفورد بريدج، أهدى تشلسي (ترتيبه الرابع في البريميرليغ) اللقب لنادي ليفربول، بعد تفوقه على ضيفه مانشستر سيتي (حامل اللقب ووصيف الموسم الحالي) بهدفين مقابل هدف وحيد.

المصدر : الجزيرة مباشر
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