بعد انتظار 30 سنة.. ليفربول بطل الدوري الإنجليزي

وحقق ليفربول لقبًا طال انتظاره 30 عامًا، بواقع 28 فوزًا وتعادلين وخسارة واحدة، في 31 أسبوعًا جمع خلالها 86 نقطة.

تم الحسم، نحن أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز، نحن #ليفربول! 🔴🏆 pic.twitter.com/QxHkD5G2jZ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 25, 2020

لا يوجد وقت مناسب أكثر من تلك اللحظة للاستمتاع بنشيدنا 💫🏆 دائمًا وأبدًا، بوجودكم، تشجيعكم، مساندتكم لنا لن ولم نسير وحدنا أبدًا… ❤️pic.twitter.com/oUghPBAsgA — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 25, 2020

ومن ملعب ستامفورد بريدج، أهدى تشلسي (ترتيبه الرابع في البريميرليغ) اللقب لنادي ليفربول، بعد تفوقه على ضيفه مانشستر سيتي (حامل اللقب ووصيف الموسم الحالي) بهدفين مقابل هدف وحيد.