الزمالك المصري يقرر عدم استكمال مسابقة الدوري المحلي

وقال النادي على موقعه الرسمي إن القرار جاء بعد الاجتماع مع المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد الثلاثاء إن قرار الدولة باستئناف النشاط الكروي، يخص استكمال مسابقتي الدوري وكأس مصر للموسم الحالي، وذلك عقب توقف منافسات كرة القدم في مصر منذ مارس/ آذار الماضي كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق أعلن النادي أنه سيتخذ قراره بشأن المشاركة في المسابقة بعد استئنافها بعد استطلاع رأي المدرب باتريس كارتيرون ومحمود عبد الرازق (شيكابالا) قائد الفريق.

ورفض مرتضى منصور رئيس النادي استكمال المسابقة المتوقفة منذ مارس/ آذار الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا حرصا على سلامة اللاعبين قبل أن يتراجع ويقرر الاستماع لرأي الجهاز الفني وقائد الفريق.

وكان الزمالك يحتل المركز الرابع في المسابقة عند توقفها برصيد 31 نقطة من 16 مباراة، متأخرا بفارق 18 نقطة كاملة عن غريمه التقليدي الأهلي (المتصدر)، علما بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده بنهاية الموسم – حال استكمال البطولة – كعقوبة موقعة عليه من الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب انسحابه من لقاء القمة أمام الأهلي في فبراير/ شباط الماضي.

وكان الأهلي ينفرد بالصدارة برصيد 49 نقطة من 17 مباراة وبفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب أقرب ملاحقيه عند توقف المسابقة.

إصابة لاعبين

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الأربعاء اكتشاف ست حالات إيجابية في اليوم الثاني لفحوص فيروس كورونا بالدوري الممتاز ضمن خطوات تمهد لاستئناف المسابقة.

وقال الاتحاد المصري في بيان إن اللجنة الطبية كشفت عن ظهور ست حالات إيجابية بعد إجراء الفحوص التي تشمل اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين بفرق الدوري الممتاز.

ولم يعلن الاتحاد المصري عن تفاصيل تتعلق بالمصابين، لكن فريق إنبي أعلن إصابة أربعة أشخاص بواقع لاعب في الفريق الأول ولاعب ناشئ إلى جانب اثنين من العاملين بالفريق دون أن يحدد أسماء أي شخص.

كما كشف الاتحاد السكندري عن وجود نتيجة واحدة إيجابية للاعب بالفريق بعد الخضوع لفحص فيروس كورونا المستجد.

ولم يعلن الاتحاد السكندري اسم اللاعب لكنه اكتفى بقوله إنه سيخضع للعزل الذاتي حتى يتعافى بشكل تام.

وذكرت تقارير محلية أن سادس المصابين من المقاولون العرب.

وعادت عدة فرق للتدريبات، وعلى رأسها الأهلي المتصدر وحامل اللقب الأربعاء.

وأعلن الأهلي أن نتائج كل فحوص لاعبيه لفيروس كورونا جاءت سلبية قبل استئناف المران.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لموقع النادي على الإنترنت "أقيمت التدريبات وفقا لجدول زمني وبرنامج أعده المدرب السويسري رينيه فايلر عبر تقسيم اللاعبين لمجموعتين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية".

ومن المنتظر أن تنطلق مباريات الدوري نهاية يوليو/ تموز أو بداية أغسطس/آب المقبلين.