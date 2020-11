34 عاما.. الفيفا يتذكر هدف مارادونا التاريخي في مونديال 1986 (فيديو)

ومر 34 عامًا على هدف مارادونا الأسطوري بقميص منتخب الأرجنتين في مونديال 1986، الذي سجله ضد منتخب إنجلترا، حيث راوغ جميع اللاعبين من قبل منتصف الملعب قبل أن تسكن الكرة الشباك بطريقة سحرية.

11 seconds of sheer genius 😍#OnThisDay in 1986, Diego Maradona did this 🤯

Is it the greatest goal of all time? 🤔#WorldCup | @Argentina pic.twitter.com/NIayJODf8G

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 22, 2020