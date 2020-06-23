كورونا يهاجم نجم التنس العالمي نوفاك دجوكوفيتش

وتشكل إصابة ديوكوفيتش سادسة حالة إصابة في سلسلة بطولات "أدريا تور" الاستعراضية التي قام هو بتنظيمها.

وقال ديوكوفيتش في بيان نشره بموقعه على الإنترنت إن العدوى انتقلت له ولزوجته، بينما جاءت نتائج فحوص أطفاله، سلبية، مضيفا أن أي أعراض لم تظهر عليه، وسيخضع للعزل الذاتي لمدة 14 يوما.

وتعرض، على الأقل، ثلاثة لاعبين آخرين ومدربين اثنين لعدوى كوفيد-19 خلال سلسلة منافسات أدريا تور الاستعراضية، التي بدأت في بلجراد.

وألغيت البطولة التي بدأت بمدينة زادار الكرواتية، قبيل إقامة المباراة النهائية التي كانت مقررة أمس الأول الأحد، بعد أن تبين إصابة اللاعب البلغاري جريجور ديميتروف بالعدوى.

ودافع ديوكوفيتش عن قراره بتنظيم سلسلة أدريا تور، قائلا: "نظمناالبطولة مع ضعف (انتشار عدوى) الفيروس. وأشعر بأسف شديد لكل حالة أصيبت بالعدوى