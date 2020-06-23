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بعد قضية "بي آوت كيو": السعودية تستهدف حجب 231 موقعا إلكترونيا

السعودية تعتزم حجب مئات المواقع على الانترنت لانتهاكها حقوق الملكية الفكرية
السعودية تعتزم حجب مئات المواقع على الانترنت لانتهاكها حقوق الملكية الفكرية
23/6/2020

وشمل قرار الهيئة حجب المواقع الإلكترونية التي تذيع بثا مباشرا لمباريات، وتلك التي تتيح تحميل ومشاهدة أفلام ومسلسلات، وتحميل كتب دون إذن أصحاب الحقوق.

وكذلك تضمن حظر بيع أجهزة استقبال البث وقبول اشتراكات في قنوات تلفزيونية مشفرة، وكسر الحواجز الاحترازية بغرض عرض المواد التلفزيونية بطريقة غير نظامية.

وأشار القرار إلى عقوبة المخالفين التي تتضمن غرامات تصل إلى 250 ألف ريال، والسجن، والتشهير.

وفي تغريدة أخرى نشرت الهيئة السعودية مقطع فيديو لتوضيح القرار قالت فيه إن "المواقع الالكترونية غير المرخصة، والتي تنتهك حقوق الملكية الفكرية، تؤثر على اقتصاديات أصحاب الحقوق وتقلص من الفرص والأعمال".

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان الهيئة وقالوا إن السعودية تواصل انصياعها لقرارات منظمة التجارة العالمية، بينما عبر سعوديون عن غضبهم من الإمارات التي جعلت بلادهم تتراجع وتتورط في العديد من القضايا.

كما صب مغردون غضبهم أيضا على المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، معتبرين أن السعودية تدفع ثمن أعماله، وبسببه تم حرمانهم من قراءة العديد من الكتب، ومشاهدة الأفلام، والمباريات.

وكانت منظمة التجارة العالمية قد أدانت رسميا المملكة العربية السعودية بانتهاك حقوق شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية، موضحة أن الرياض ضالعة في انتهاك قوانين الملكية الفكرية بوقوفها وراء قناة "بي آوت كيو". 

حيث أصدرت لجنة التحكيم لهيئة تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية تقريرها النهائي بشأن عملية القرصنة والسطو الواسعة والطويلة التي قادتها "بي آوت كيو" على برامج شبكة قنوات "بي إن سبورتس". 

https://twitter.com/qo9x9/status/1274743851220111360?ref_src=twsrc%5Etfw

وأوضح التقرير أن "السعودية خالفت القانون الدولي للملكية الفكرية وفقا لأدلة مقدمة من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)"، وكشف أن "بي آوت كيو" استفادت من دعم مؤسسات وشخصيات سعودية نافذة، منها سعود القحطاني.

https://twitter.com/lu7naa/status/1274817085638619140?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/IP_DNS/status/1274796532907286528?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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