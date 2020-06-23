بعد قضية "بي آوت كيو": السعودية تستهدف حجب 231 موقعا إلكترونيا

وشمل قرار الهيئة حجب المواقع الإلكترونية التي تذيع بثا مباشرا لمباريات، وتلك التي تتيح تحميل ومشاهدة أفلام ومسلسلات، وتحميل كتب دون إذن أصحاب الحقوق.

وكذلك تضمن حظر بيع أجهزة استقبال البث وقبول اشتراكات في قنوات تلفزيونية مشفرة، وكسر الحواجز الاحترازية بغرض عرض المواد التلفزيونية بطريقة غير نظامية.

في إطار جهود المملكة للحد من انتهاكات حقوق #الملكية_الفكرية نستهدف حجب ٢٣١ موقعاً إلكترونياً مخالفاً لأنظمة الملكية الفكرية تمهيداً لإغلاقها ..#احترام_حقوق_الملكية_الفكرية pic.twitter.com/jNIRV3qYP9 — الملكية الفكرية (@SAIPKSA) June 21, 2020

وأشار القرار إلى عقوبة المخالفين التي تتضمن غرامات تصل إلى 250 ألف ريال، والسجن، والتشهير.

وفي تغريدة أخرى نشرت الهيئة السعودية مقطع فيديو لتوضيح القرار قالت فيه إن "المواقع الالكترونية غير المرخصة، والتي تنتهك حقوق الملكية الفكرية، تؤثر على اقتصاديات أصحاب الحقوق وتقلص من الفرص والأعمال".

المواقع الالكترونية الغير مرخصة والتي تنتهك حقوق الملكية الفكرية، تؤثر على اقتصاديات أصحاب الحقوق وتقلص من الفرص والأعمال..

لنعمل سوياً على لتعزيز #احترام_حقوق_الملكية_الفكريةhttps://t.co/mlJTm958IN pic.twitter.com/4b80v31TJQ — الملكية الفكرية (@SAIPKSA) June 21, 2020

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان الهيئة وقالوا إن السعودية تواصل انصياعها لقرارات منظمة التجارة العالمية، بينما عبر سعوديون عن غضبهم من الإمارات التي جعلت بلادهم تتراجع وتتورط في العديد من القضايا.

كما صب مغردون غضبهم أيضا على المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، معتبرين أن السعودية تدفع ثمن أعماله، وبسببه تم حرمانهم من قراءة العديد من الكتب، ومشاهدة الأفلام، والمباريات.

نظام #السعودية مثل الضب ما يعرف ربه إلا إذا تسلقى…😉

واضح تأثير قرار #منظمة_التجارة_العالمية الذي أنصف #قطر وأدان النظام "السروق" عكس ما روج له إعلامهم ليخدع السعوديين

للعلم لا يوجد في السعودية #احترام_حقوق_الملكية_الفكرية https://t.co/Owty6D9nEW — حسن حمود (@BoHomoud007) June 21, 2020

وكانت منظمة التجارة العالمية قد أدانت رسميا المملكة العربية السعودية بانتهاك حقوق شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية، موضحة أن الرياض ضالعة في انتهاك قوانين الملكية الفكرية بوقوفها وراء قناة "بي آوت كيو".

.. ويتواصل إنصياع #السعودية لقرارات #منظمة_التجارة_العالمية ..

رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم يبعث برسائل إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية والإتحاد الأوروبي لكرة القدم والإتحادات القارية يتعهد فيها بالمساعدة بمحاربة القرصنة..#تونا_مابدينا #beINSPORTS pic.twitter.com/u4eReiNA1L — جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 22, 2020

حيث أصدرت لجنة التحكيم لهيئة تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية تقريرها النهائي بشأن عملية القرصنة والسطو الواسعة والطويلة التي قادتها "بي آوت كيو" على برامج شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

https://twitter.com/qo9x9/status/1274743851220111360?ref_src=twsrc%5Etfw

وأوضح التقرير أن "السعودية خالفت القانون الدولي للملكية الفكرية وفقا لأدلة مقدمة من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)"، وكشف أن "بي آوت كيو" استفادت من دعم مؤسسات وشخصيات سعودية نافذة، منها سعود القحطاني.

السعودية جابت ورا والله 😂

ما كان من الأول طيب بدل ما تعشموا الناس ويشتروا الجهاز وفي الأخر يلبسوا خازوق.#احترام_حقوق_الملكية_الفكرية #السعودية pic.twitter.com/osno8Q76XZ — عبودة (@aboodkheer) June 21, 2020

خلاص هذول كلهم باي باي

كانو تطبيقات رهيبه ☹️ #احترام_حقوق_الملكية_الفكرية pic.twitter.com/LoQtHd9Hsn — foster (@ffosty) June 21, 2020

خطوة غير موفقة خصوصا لا يوجل بديل ل مشاهدة الافلام والمسلسلات او المباريات الا عبر مواقع النت او iptv

احنا قاطعين كل العلاقات مع قطر ف كيف الحين نشترك في قنواتها عشان نشوف المباريات ؟

#احترام_حقوق_الملكية_الفكرية — سُمـَۄ آلَڐآتْ (@F992Fares) June 21, 2020

يهوو جهاز BeoutQ كان ينباع زي الرز😂😂 😂😂😂😂 طبعا م جا الكلام ذا الا بعد م فازو الجطرين بقضايهم وتهمهم علينا ان السعودية ورا BeoutQ فرحانين بالفوز لدرجة كل م جا الاستديو التحليلي عرضو خطابات الفيفا والدوريات الاوربية يوبخو السعودية على فعلتها تشمتو لين طفشو 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ https://t.co/Jee7zsxU9v — Mj+ (@DonMj9) June 21, 2020

حسبي الله ونعم الوكيل يعني مافي انميات ومافي ترجمات ل فيديوهات بتس ومافي تسريبات للحفلات ومافي ولازق https://t.co/D2BHQ0Mse0 — toast🍞??⁷ (@toast_n99) June 21, 2020

https://twitter.com/lu7naa/status/1274817085638619140?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/IP_DNS/status/1274796532907286528?ref_src=twsrc%5Etfw