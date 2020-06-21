وفاة نجم الكرة العراقية أحمد راضي بفيروس كورونا

وقال مصدر طبي عراقي من دائرة صحة بغداد الحكومية، إن "راضي توفي فجر الأحد، بسبب ضيق التنفس متأثرا بإصابته بكورونا".

وأضاف المصدر، أن راضي فارق الحياة وهو على جهاز التنفس الاصطناعي.

إنا لله وإنا إليه راجعون ،،

الأسطورة العراقية #احمد_راضي في ذمة الله ،

الكابتن أحمد أُصيب بـ #الكورونا ثم شعر بتحسن قليل ، فغادر المستشفى لكن صحته تدهورت فعاد الى المستشفى من جديد،

حتى يوم امس كانت حالته نوعاً ما أفضل ،

لكن صُدمت بخبر وفاته اليوم ،

الله يرحمه ويغفرله ويسكنه الجنة pic.twitter.com/gqYJufYisY — خالد جاسم (@khalidjassem74) June 21, 2020

وكان من المقرر نقل راضي الأحد إلى الأردن حيث تقيم عائلته، لاستكمال العلاج من كورونا، بعد أن ساءت صحته.

وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، أظهرت نتائج التحاليل إصابة راضي بكورونا.

#احمد_راضي

أسأل الله أن يتقبله بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان pic.twitter.com/3OtsMtWjQ8 — Abdullah (@Alhasaniah) June 21, 2020

وعقب الإعلان عن وفاته، تصدر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، ونعاه الآلاف من متابعيه ومحبيه وأصدقائه.

وفاة اللاعب العراقي الكبير أحمد راضي

بعد إصابته بفيروس كورونا.

الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة.#احمد_راضي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/Br43GrBJtW — M.Majed محمد مجيد (@MohamadAhwaze) June 21, 2020

ويعد راضي، المولود عام 1964، من أساطير الكرة العراقية، وصاحب هدف بلاده الوحيد في تاريخ بطولة كأس العالم، في مرمى بلجيكا بمونديال المكسيك 1986.

رحم الله الأسطورة العراقي أحمد راضي .. من أوائل الأسماء العربية التي عرفتها في كرة القدم .. نسأل الله الرحمة والمغفرة له pic.twitter.com/hDxnTgMcDa — محمد عواد (@mohammedawaad) June 21, 2020

ومن أهم إنجازاته الرياضية الفوز ببطولة الدوري المحلي 5 مرات، وكأس العراق 7 مرات، وبطولة "أم المعارك" مرة واحدة 1991، ودوري أبطال العرب 3 مرات، ووصيف أبطال آسيا 1988.

رحم الله الكابتن القدير والخلوق أحمد راضي، خالص العزاء للأسرة الرياضية العراقية، إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/U49F4T1jFA — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) June 21, 2020

كما دخل راضي المجال السياسي في العراق، حيث أصبح عضوا في مجلس النواب عام 2008، وكان عضوا في لجنة الشباب والرياضة لمدة 4 سنوات.

رحم الله أحمد راضي واسكنه فسيح جناته ، من عرفه عن قرب سيتذكره دائما بالخلق النادر وبالقلب المحب للجميع وبابتسامة لاتغيب ، إنا لله وإنا اليه راجعون . pic.twitter.com/RP2iY2UpL3 — علي سعيد الكعبي (@AlkaabiAs) June 21, 2020