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رياضة|العراق

وفاة نجم الكرة العراقية أحمد راضي بفيروس كورونا

النجم العراقي الراحل أحمد راضي
النجم العراقي الراحل أحمد راضي
21/6/2020

وقال مصدر طبي عراقي من دائرة صحة بغداد الحكومية، إن "راضي توفي فجر الأحد، بسبب ضيق التنفس متأثرا بإصابته بكورونا".

وأضاف المصدر، أن راضي فارق الحياة وهو على جهاز التنفس الاصطناعي.

وكان من المقرر نقل راضي الأحد إلى الأردن حيث تقيم عائلته، لاستكمال العلاج من كورونا، بعد أن ساءت صحته.

وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، أظهرت نتائج التحاليل إصابة راضي بكورونا.

وعقب الإعلان عن وفاته، تصدر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، ونعاه الآلاف من متابعيه ومحبيه وأصدقائه.

ويعد راضي، المولود عام 1964، من أساطير الكرة العراقية، وصاحب هدف بلاده الوحيد في تاريخ بطولة كأس العالم، في مرمى بلجيكا بمونديال المكسيك 1986.

ومن أهم إنجازاته الرياضية الفوز ببطولة الدوري المحلي 5 مرات، وكأس العراق 7 مرات، وبطولة "أم المعارك" مرة واحدة 1991، ودوري أبطال العرب 3 مرات، ووصيف أبطال آسيا 1988.

كما دخل راضي المجال السياسي في العراق، حيث أصبح عضوا في مجلس النواب عام 2008، وكان عضوا في لجنة الشباب والرياضة لمدة 4 سنوات.

 

المصدر : وكالات
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